Sheraton Samoa Beach Resort
Mulifanua
Beschreibung
Lage
Das Hotel befindet sich nur rund 5 Fahrminuten vom Flughafen und etwa 40 Minuten von der Hauptstadt Apia entfernt. Drei schöne Sandstrände umrahmen die Hotelanlage.
Angebot
Den Gästen stehen drei Restaurants und zwei Bars, ein Swimmingpool sowie ein Fitnessraum, ein Wellnessbereich und ein 18-Loch Golfplatz zur Verfügung.
Zimmer
Die 133 Zimmer und Suiten sind mit den üblichen Annehmlichkeiten wie einem Tee-/ Kaffeekocher, einem Safe und einem Fernseher ausgestattet. Die Gäste des Hotels profitieren von kostenlosem WLAN.
Preis auf Anfrage
Loading map...