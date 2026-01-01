Beschreibung

Lage Das Hotel befindet sich nur rund 5 Fahrminuten vom Flughafen und etwa 40 Minuten von der Hauptstadt Apia entfernt. Drei schöne Sandstrände umrahmen die Hotelanlage.

Angebot Den Gästen stehen drei Restaurants und zwei Bars, ein Swimmingpool sowie ein Fitnessraum, ein Wellnessbereich und ein 18-Loch Golfplatz zur Verfügung.