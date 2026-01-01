12 luxuriöse Villen stehen unweit der Küste mit Blick auf den Ozean, die Lagune und das Riff. Alle Villen verfügen nebst den üblichen Annehmlichkeiten über eine Doppelhängematte, ein Day Bed, luxuriöses Mobiliar, ein Smartphone und ein Badezimmer aus Lavastein. Die 5 Ocean View Villen bieten Platz für 2 Personen während die 2 Deluxe Ocean View Villen Platz für eine dritte Person haben.

Die Ocean View Suite verfügt über ein separates Schlafzimmer, eine Lounge und einen Balkon. Die 2 Beachfront Villen haben zudem noch eine Aussendusche. Die Lagoon View Spa Pool Villa verwöhnt Sie mit einem Jacuzzi und das Honeymoon Point House liegt idyllisch an 3 Seiten vom Wasser umgeben.