Seabreeze Resort
Apia
Beschreibung
Lage
Das wunderschöne Seabreeze Resort liegt an der Südküste von Upolu, an einem eigenen kleinen Strandabschnitt rund 2 Stunden vom Internationalen Flughafen und 75 Minuten von der Hauptstadt Apia entfernt.
Angebot
Das «Waterfront Restaurant & Bar» des Resorts ist mehrfach preisgekrönt und bietet exquisite Menüs während die «CBreeza Pizzeria » schmackhafte Pizzen im Holzofen zubereitet. Den Gästen steht ein Infinity Swimmingpool mit «Paulini’s Pool Bar» und ein Spa Bereich zur Verfügung. Kostenlos können Glasboden-Kajaks, Schnorchel Ausrüstungen und WLAN genutzt werden. Die Teilnahme am Fia Fia Abend am Freitag ist für die Gäste ebenfalls möglich.
Zimmer
12 luxuriöse Villen stehen unweit der Küste mit Blick auf den Ozean, die Lagune und das Riff. Alle Villen verfügen nebst den üblichen Annehmlichkeiten über eine Doppelhängematte, ein Day Bed, luxuriöses Mobiliar, ein Smartphone und ein Badezimmer aus Lavastein. Die 5 Ocean View Villen bieten Platz für 2 Personen während die 2 Deluxe Ocean View Villen Platz für eine dritte Person haben.
Die Ocean View Suite verfügt über ein separates Schlafzimmer, eine Lounge und einen Balkon. Die 2 Beachfront Villen haben zudem noch eine Aussendusche. Die Lagoon View Spa Pool Villa verwöhnt Sie mit einem Jacuzzi und das Honeymoon Point House liegt idyllisch an 3 Seiten vom Wasser umgeben.
Preis auf Anfrage
Loading map...