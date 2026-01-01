Saletoga Sands Resort
Apia
Beschreibung
Lage
Das Resort befindet sich rund 90 Minuten vom Flughafen Faleolo am südöstlichen Strand. Apia liegt rund 50 Autominuten entfernt.
Angebot
Den Gästen stehen das Hauptrestaurant mit Pool-/Gartenblick sowie das luftige Bungalow Restaurant & Bar mit Sicht auf den Ozean zur Auswahl. Der Durst wird an der Sports Bar, Pool Bar oder Landing Bar gestillt. Ebenfalls verfügt es über einen Fitnessraum, einen Wellnessbereich, kostenlose Kajaks, Stand Up Paddle Boards und Schnorchel Ausrüstungen.
Zimmer
Von den 71 Zimmern, Bungalows und Villen, sind bis auf die Hotelzimmer alle freistehend. Die Beach Front Villen bieten Meerblick, die Lagoon View und Familien Bungalows Lagunen Blick. Die Deluxe Family Villen verfügen über ein Wohn-/Schlafzimmer und ein kleines Schlafzimmer. Die Matai Villa ist perfekt für Honeymooner. Alle Kategorien sind klimatisiert. Alle Villen, ausser die Ocean View Villen, verfügen über eine Innen- und eine Aussendusche.
Preis auf Anfrage
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