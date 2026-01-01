Beschreibung

Lage Das Resort befindet sich rund 90 Minuten vom Flughafen Faleolo am südöstlichen Strand. Apia liegt rund 50 Autominuten entfernt.

Angebot Den Gästen stehen das Hauptrestaurant mit Pool-/Gartenblick sowie das luftige Bungalow Restaurant & Bar mit Sicht auf den Ozean zur Auswahl. Der Durst wird an der Sports Bar, Pool Bar oder Landing Bar gestillt. Ebenfalls verfügt es über einen Fitnessraum, einen Wellnessbereich, kostenlose Kajaks, Stand Up Paddle Boards und Schnorchel Ausrüstungen.