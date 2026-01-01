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Iles Loyaute, Neukaledonien

Iles Loyaute Resorts: unsere Auswahl

Traumstrände und eine üppige Vegetation

Die Iles Loyaute, auf Deutsch „Loyalitätsinseln“, umfassen die Atolle Lifou, Maré, Ouvéa und Tiga. Gäste finden hier weisse Strände, die ihren ursprünglichen, idyllischen Charakter behalten haben und noch nicht von zu vielen Touristen überlaufen sind. Die Traumstrände grenzen unmittelbar an dichte tropische Wälder, die bis in das Inselinnere reichen. Auf dem Atoll Ouvéa erleben Sie entlang der Ostküste riesige Steilklippen, während die Westküste aus einem weissen Traumstrand besteht.

Türkisfarbene Lagunen laden zur Erkundung der Unterwasserwelt ein. Wenn Sie Ruhe und Entspannung suchen, sind Sie hier richtig! Unsere Spezialisten ermöglichen Ihnen Erholung pur auf diesen traumhaften Atollen.

Hotel Drehu VillageHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Das Drehu Village liegt an der wunderschönen Chateaubriand Bucht mit langem Sandstrand. Zum Flughafen Lifou sind es...
Hotel Nengone VillageHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Tadine Maré
Das Nengone Village liegt im Süden der Insel, am Rande einer der schönsten Buchten mit weissem Sand, inmitten von...

Flitterwochen

Geniessen Sie einen romantischen Honeymoon

Kultur und Natur

Landschaftliche und kulturelle Highlights Neukaledoniens

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Die bunte und aufregende Unterwasserwelt entdecken

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