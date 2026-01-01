Die Iles Loyaute, auf Deutsch „Loyalitätsinseln“, umfassen die Atolle Lifou, Maré, Ouvéa und Tiga. Gäste finden hier weisse Strände, die ihren ursprünglichen, idyllischen Charakter behalten haben und noch nicht von zu vielen Touristen überlaufen sind. Die Traumstrände grenzen unmittelbar an dichte tropische Wälder, die bis in das Inselinnere reichen. Auf dem Atoll Ouvéa erleben Sie entlang der Ostküste riesige Steilklippen, während die Westküste aus einem weissen Traumstrand besteht.

Türkisfarbene Lagunen laden zur Erkundung der Unterwasserwelt ein. Wenn Sie Ruhe und Entspannung suchen, sind Sie hier richtig! Unsere Spezialisten ermöglichen Ihnen Erholung pur auf diesen traumhaften Atollen.