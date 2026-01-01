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Ile des Pins, Neukaledonien

Île des Pins Resorts im Überblick

Traumhafte Aussichten vom Pic N’Ga

Die Île de Pins bietet Gästen traumhafte Resorts in Verbindung mit einer ebenso traumhaften Natur. Die Insel gehört zu Neukaledonien und politisch zu Frankreich. Sie ist ein einzigartiges Naturparadies, bietet aber auch malerische Strände und in ihrem Inneren eine üppige Vegetation. Wenn Sie den Pic N’Ga besteigen, haben Sie eine fantastische Aussicht auf die gesamte Insel, umgeben vom Pazifik in seinen Farben Blau, Grün und Türkis.

Im Nordosten befindet sich die „piscine naturelle“, die Sie zum Entdecken der Unterwasserwelt einlädt. Mitarbeiter in verschiedenen Resorts sorgen für Ihre luxuriöse Unterbringung. Unsere Spezialisten ermöglichen Ihnen die Erfüllung Ihres persönlichen Südsee-Traumes!

Le Méridien Ile des PinsHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Ile des Pins
Rund 20 Flugminuten von Nouméa entfernt, liegt das Hotel zwischen duftenden Kokosnusshainen und hoch aufragenden...
Oure Tera Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Ile des Pins
Die Lodge liegt inmitten eines herrlichen Kokosnusshains, mit direktem Zugang zum kilometerlangen weissen Sandstrand...

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