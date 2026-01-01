Île des Pins Resorts im Überblick
Traumhafte Aussichten vom Pic N’Ga
Le Méridien Ile des Pins
Preis auf Anfrage
Ile des Pins
Rund 20 Flugminuten von Nouméa entfernt, liegt das Hotel zwischen duftenden Kokosnusshainen und hoch aufragenden...
Oure Tera Beach Resort
Preis auf Anfrage
Ile des Pins
Die Lodge liegt inmitten eines herrlichen Kokosnusshains, mit direktem Zugang zum kilometerlangen weissen Sandstrand...
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