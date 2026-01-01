Das Hotel verfügt über einen Swimmingpool, einen kleinen Laden und ein Restaurant mit grosszügiger Terrasse. WLAN kann in der Lobby und der Bar kostenlos genutzt werden und Strandtücher, Kajaks, Schnorchel Ausrüstungen und Fahrräder stehen zur Verfügung.

Die 28 Bungalows und zwei Suiten sind mit den üblichen Annehmlichkeiten wie einer Klimaanlage, einem Fernseher, einem Safe, einem Haartrockner, einem Kühlschrank, einer Tee-/Kaffeestation und einer Terrasse mit Stühlen und Liegestühlen ausgestattet. Die Bungalows blicken entweder in den Garten oder auf das Meer und die Suiten verfügen über ein grosses Badezimmer mit Dusche und Badewanne sowie über einen Wohnbereich.