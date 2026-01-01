Le Méridien Ile des Pins
Ile des Pins
Beschreibung
Lage
Rund 20 Flugminuten von Nouméa entfernt, liegt das Hotel zwischen duftenden Kokosnusshainen und hoch aufragenden Pinienbäumen, direkt am feinsandigen Strand einer wunderschönen Lagune.
Angebot
Lassen Sie Ihre Sinne im Hotelrestaurant oder an der Bar mit beeindruckender Aussicht und französisch inspirierter Küche aus lokalen Zutaten verwöhnen. Tanken Sie neue Energie bei einer therapeutischen Massage oder einer Gesichtsbehandlung im Deep Nature Spa. Lassen Sie sich im Infi nity Pool treiben oder machen Sie einen 15-minütigen Spaziergang zum «piscine naturelle», einem atemberaubenden Phänomen der Ile des Pins. Zur Verfügung stehen zudem Poolliegen, Hängematten und Tagesbetten in der Hotelanlage und am Strand sowie kostenloses WLAN.
Zimmer
Die 50 Zimmer und Bungalows blicken auf den Garten mit Kokosnusshainen, den Infi nity Swimmingpool, den Fluss oder auf die türkisfarbene Lagune und bieten allen erdenklichen Komfort. Sie sind mit einer Klimaanlage, einem Safe, einem Haartrockner, einem grossen Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche, einem Fernseher, einer Minibar, einer Tee-/ Kaffeestation und einer Terrasse mit einem bequemen Daybed ausgestattet. Die Beach Front Access Bungalows liegen unmittelbar an der Lagune und die Lagoon Access Bungalows verfügen über ein privates Sonnendeck mit Treppe in die Lagune.
Preis auf Anfrage
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