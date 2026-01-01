Beschreibung

Lage Rund 20 Flugminuten von Nouméa entfernt, liegt das Hotel zwischen duftenden Kokosnusshainen und hoch aufragenden Pinienbäumen, direkt am feinsandigen Strand einer wunderschönen Lagune.

Angebot Lassen Sie Ihre Sinne im Hotelrestaurant oder an der Bar mit beeindruckender Aussicht und französisch inspirierter Küche aus lokalen Zutaten verwöhnen. Tanken Sie neue Energie bei einer therapeutischen Massage oder einer Gesichtsbehandlung im Deep Nature Spa. Lassen Sie sich im Infi nity Pool treiben oder machen Sie einen 15-minütigen Spaziergang zum «piscine naturelle», einem atemberaubenden Phänomen der Ile des Pins. Zur Verfügung stehen zudem Poolliegen, Hängematten und Tagesbetten in der Hotelanlage und am Strand sowie kostenloses WLAN.