Oure Tera Beach Resort
Ile des Pins
Beschreibung
Lage
Die Lodge liegt inmitten eines herrlichen Kokosnusshains, mit direktem Zugang zum kilometerlangen weissen Sandstrand und dem kristallklaren Wasser. Es liegt an der Kanumera Bay, im Süden der Insel Ile des Pins, rund sieben Kilometer vom Flughafen entfernt.
Angebot
Das Restaurant «Banian» liegt direkt am Strand und bietet beim Mittagessen einen zauberhaften Blick auf die Bucht von Kanumera. Am Abend verwöhnt das Restaurant «Kanuméra » mit einem Menü mit lokalen und westlichen Aromen die Feinschmecker. Die Lodge verfügt über eine Bar, eine Lounge, einen Swimmingpool, einen Spa Bereich, eine Boutique, kostenpfl ichtige Fahrräder und Elektrofahrräder sowie einen Tischtennistisch und eine Boccia Bahn. Die Gäste können kostenlos Kanus und Schnorchel Ausrüstungen ausleihen.
Zimmer
Das Resort verfügt über 30 Bungalows. Die Garden Zimmer liegen inmitten des tropischen Gartens. Die Bungalows sind etwas grösser, freistehend und liegen entweder im tropischen Garten mit Blick auf den weissen Strand oder am Strand mit spektakulärer Meersicht. Die grossen Familien Bungalows bestehen aus 2 Garden Zimmern mit Verbindungstüre. Alle Zimmer und Bungalows sind klimatisiert und verfügen über einen Loungebereich, einen Fernseher, einen Safe, einen Minikühlschrank, eine Tee-/ Kaffeestation, ein Badezimmer mit Badewanne oder Dusche, einen Haartrockner und eine Terrasse oder einen Balkon mit Liegestühlen.
Preis auf Anfrage
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