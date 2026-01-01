Beschreibung

Lage Die Lodge liegt inmitten eines herrlichen Kokosnusshains, mit direktem Zugang zum kilometerlangen weissen Sandstrand und dem kristallklaren Wasser. Es liegt an der Kanumera Bay, im Süden der Insel Ile des Pins, rund sieben Kilometer vom Flughafen entfernt.

Angebot Das Restaurant «Banian» liegt direkt am Strand und bietet beim Mittagessen einen zauberhaften Blick auf die Bucht von Kanumera. Am Abend verwöhnt das Restaurant «Kanuméra » mit einem Menü mit lokalen und westlichen Aromen die Feinschmecker. Die Lodge verfügt über eine Bar, eine Lounge, einen Swimmingpool, einen Spa Bereich, eine Boutique, kostenpfl ichtige Fahrräder und Elektrofahrräder sowie einen Tischtennistisch und eine Boccia Bahn. Die Gäste können kostenlos Kanus und Schnorchel Ausrüstungen ausleihen.