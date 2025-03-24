Delfin Amazon Cruises ab Iquitos
Delfin Amazon Cruises ab Iquitos
ab CHF 5240.– / pro Person
ab/bis Iquitos
Highlights:
- Pucate Fluss
- Schamanen
- Manatee Rettungsstation
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
0. Tag An-/Abreise
Ausgangspunkt für die Flussfahrten mit Delfin ist Iquitos. Sie werden am Flughafen abgeholt und am Ende der Tour wieder zurück gefahren.
0. Tag Ausstattung Delfin I
Die 4 Suiten bestehend aus Panorama Fenstern, privatem Bad, 320 m² privatem Deck, Klimaanlage und Sitzecke werden unterteilt in Master und Deluxe Suiten. Die Deluxe Suiten verfügen zusätzlich über einen Whirlpool auf der privaten Terrasse. Übrigens die erste und einzige Flusskreuzfahrt mit diesem Privileg. Von 12 Crew Mitgliedern und 1 Naturspezialisten werden Sie während Ihres Aufenthaltes an Bord bestens betreut.
0. Tag Ausstattung Delfin III
Die 22 Suiten verfügen über Panorama Fenster, Klimaanlage, Schreibtisch, Sitzecke und privates Bad. Die Conner- und Owners-Suiten sind grösser und bieten einen 90 Grad bzw. 180 Grad Blick über den Fluss. 29 Crew- Mitglieder und 3 Naturspezialisten kümmern sich um das Wohl der Gäste und beantworten Ihnen alle Fragen zu Flora und Fauna.
0. Tag Aktivitäten
Der Amazonas ist unübertroffen, wenn es um die Biodiversität geht, mit über 1500 Vogelarten – das sind 20% der gesamten Artenzahl auf dem Planeten! Das Pacaya Samiria Nationalreservat ist besonders vielfältig und hat wenig menschliche Eingriffe, um den natürlichen Lebensraum zu stören. Abhängig von Schiff und Route unternehmen Sie Wanderungen durch den Dschungel, schwimmen mit den pinken Flussdelfinen, fahren mit dem Kayak oder machen eine Nachtsafari. Sie besuchen eine lokale Schule, fischen Piranhas oder beobachten Vögel.
Flussfahrt 5 Tage ab/bis Iquitos
- Transfers und Touren gemäss Programm
- Englisch sprechende Reiseleitung
- 4 Übernachtungen in einer luxuriösen Kabine
- Vollpension inkl. ausgewählte Getränke
- Trinkgelder
- Einzelkabine auf Anfrage
- 4 Tage/3 Nächte: Preise und Daten auf Anfrage
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 5240.– / pro Person