Delfin Amazon Cruises ab Iquitos

Die drei Schiffe von Delfin Cruises werden Ihnen den Amazonas mit allen Annehmlichkeiten präsentieren. Entdecken Sie auf Ausflügen im grössten Naturreservat des Landes die rosa Flussdelfine.



An Bord der luxuriösen Delfin Schiffe erleben Sie den peruanischen Regenwald auf ganz besondere Weise.



Reisedaten

Delfin I

20.03. - 24.03.25

27.03. - 31.03.25

03.04. - 07.04.25

01.05. - 05.05.25

08.05. - 12.05.25

15.05. - 19.05.25

29.05. - 02.06.25

05.06. - 09.06.25

12.06. - 16.06.25

19.06. - 23.06.25

26.06.

- 30.06.25

03.07. - 07.07.25

10.07. - 14.07.25

17.07. - 21.07.25

24.07. - 28.07.25

31.07. - 04.08.25

07.08. - 11.08.25

14.08. - 18.08.25

04.09. - 08.09.25

11.09. - 15.09.25

18.09. - 22.09.25

25.09. - 29.09.25

09.10. - 13.10.25

16.10. - 20.10.25

23.10. - 27.10.25

30.10. - 03.11.25

06.11. - 10.11.25

13.11. - 17.11.25

27.11. - 01.12.25

04.12. - 08.12.25

11.12. - 15.12.25

18.12. - 22.12.25

25.12. - 29.12.25



Delfin III

26.03. - 30.03.25

30.04. - 04.05.25

07.05. - 11.05.25

28.05. - 01.06.25

04.06. - 08.06.25

18.06. - 22.06.25

09.07. - 13.07.25

23.07.

- 27.07.25

30.07. - 03.08.25

24.09. - 28.09.25

01.10. - 05.10.25

19.11. - 23.11.25

26.11. - 30.11.25

03.12. - 07.12.25

17.12. - 21.12.25

24.12. - 28.12.25

31.12. - 04.01.26



Daten für 2026 auf Anfrage