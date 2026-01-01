Beschreibung

Einleitung Das luxuriöse Hotel mit dem modernen Weingut El Esteco befindet sich am Fusse des San Isidro Berges im Herzen des traumhaften Calchaquí-Tales auf 1700 M.ü. M. im Nordwesten Argentiniens. Durch seine privilegierte Lage, umgeben von weitläufigen Weinbergen, bietet Ihnen die exklusive Unterkunft einen guten Ausgangspunkt, um die pittoreske Umgebung zu erkunden. In diesem luxuriösen Ambiente mit exzellentem Service fällt es leicht, einen unbeschwerten Aufenthalt zu geniessen.

Angebot Zum Angebot des Hotels gehören neben einer kleinen Kapelle ein gemütlicher Wohnraum mit Kamin und eine Bibliothek, eine Cava, wo die Gäste erlesene Weine probieren können und ein Gourmetrestaurant. Hier werden die Speisen mit naturbelassenen frischen Zutaten aus der Region zubereitet. Eine weitläufige Gartenanlage sowie ein grosser Swimmingpool gehören ebenfalls zum Anwesen. Zur perfekten Erholung bietet das Hotel zudem ein grosszügiges Solarium und das Wine Spa, wo man bei verschiedenen Anwendungen auf Weinbasis entspannen kann.

Zimmer Alle 32 Gästezimmer bestechen durch eine luxuriöse Ausstattung mit antiken Möbeln, Kunsthandwerksteppichen, Keramikfliesen und Silberdekor. Die zum Teil klimatisierten Zimmer bieten ein Bad/WC, Haartrockner, Minibar, gratis WLAN, Heizung, Fernseher, Safe und einen grossen Balkon mit traumhaftem Blick auf die Weinberge.

Aktivitäten Langeweile kommt in dieser Unterkunft nicht auf. Sie können sich mit einem Buch in den schönen Innenhof oder die Bibliothek zurückziehen, durch den Garten und die Weinberge spazieren oder sich bei einem Kochkurs in die Kunst der Empanada- Herstellung einweisen lassen. Zudem können Sie in der Nähe des Hotels Reiten und Golf spielen.