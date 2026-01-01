Zum Angebot des Eolo Hotel Patagonia gehört ein gemütlich eingerichteter Wohnraum, der einen traumhaften Ausblick auf das Tal La Anita bietet. Von der Bar sowie dem Restaurant hat man eine fantastische Sicht auf den Lago Argentino und die hauseigene Bibliothek entzückt die Gäste mit Sicht auf den entfernt gelegenen Torres del Paine. Eine Sauna sowie der gemütliche Fernsehraum laden zum Entspannen ein und wer nach einem erlebnisreichen Tag noch nicht zu müde ist, kann im Indoor Swimmingpool seine Runden ziehen.







Aktivitäten:

Das Eolo Patagonia Hotel rühmt sich eines gut ausgebildeten Teams, das Ihnen gern die Geheimnisse Patagoniens vermittelt.

Wählen Sie zwischen Vorträgen zur Gletscherkunde, Erzählungen über lokale Sitten und Gebräuche, Dokumentationen auf DVD und VHS, Lesungen, Trekkings ins Tal La Anita und zum Mount Frías, Stern-und Vogelbeobachtungen sowie Mountainbiking. Das Team vermittelt Ihnen gern auch folgende Ausflüge gegen Gebühr: Reitausflüge, Minitrekking Perito Moreno, Schifffahrt zum Upsala Gletscher und Besuch der Estancia Cristina, Schifffahrt zum Perito Moreno.