Eolo Hotel Patagonia
El Calafate
Beschreibung
Einleitung
Das Eolo Hotel Patagonia befindet sich im Tal La Anita, nur 30 Minuten von El Calafate entfernt auf dem Weg zum Perito Moreno. In dieser einzigartigen Landschaft geniesst man traumhafte Ausblicke auf den Monte Frías, den Lago Argentino und die Weiten Patagoniens. Das 3'000 Hektar grosse Anwesen verkörpert den Geist und die indigenen Wurzeln Patagoniens und bietet seinen Gästen einzigartige Erlebnisse ebenso wie Ruhe und Erholung.
Hotel:
Das erst neulich eröffnete Eolo Hotel Patagonia ist im Stil einer früheren Estancia für all jene gebaut, die ein Glücksgefühl beim Anblick der Schönheit einfacher Dinge empfinden. Die weitläufigen Räume mit grossen Fensterfronten bieten fantastische Aussblicke auf die herrliche Landschaft ohne dabei den nötigen Komfort zu vernachlässigen.
Hotel:
Das erst neulich eröffnete Eolo Hotel Patagonia ist im Stil einer früheren Estancia für all jene gebaut, die ein Glücksgefühl beim Anblick der Schönheit einfacher Dinge empfinden. Die weitläufigen Räume mit grossen Fensterfronten bieten fantastische Aussblicke auf die herrliche Landschaft ohne dabei den nötigen Komfort zu vernachlässigen.
Angebot
Zum Angebot des Eolo Hotel Patagonia gehört ein gemütlich eingerichteter Wohnraum, der einen traumhaften Ausblick auf das Tal La Anita bietet. Von der Bar sowie dem Restaurant hat man eine fantastische Sicht auf den Lago Argentino und die hauseigene Bibliothek entzückt die Gäste mit Sicht auf den entfernt gelegenen Torres del Paine. Eine Sauna sowie der gemütliche Fernsehraum laden zum Entspannen ein und wer nach einem erlebnisreichen Tag noch nicht zu müde ist, kann im Indoor Swimmingpool seine Runden ziehen.
Zum Angebot des Eolo Hotel Patagonia gehört ein gemütlich eingerichteter Wohnraum, der einen traumhaften Ausblick auf das Tal La Anita bietet. Von der Bar sowie dem Restaurant hat man eine fantastische Sicht auf den Lago Argentino und die hauseigene Bibliothek entzückt die Gäste mit Sicht auf den entfernt gelegenen Torres del Paine. Eine Sauna sowie der gemütliche Fernsehraum laden zum Entspannen ein und wer nach einem erlebnisreichen Tag noch nicht zu müde ist, kann im Indoor Swimmingpool seine Runden ziehen.
Aktivitäten:
Das Eolo Patagonia Hotel rühmt sich eines gut ausgebildeten Teams, das Ihnen gern die Geheimnisse Patagoniens vermittelt.
Wählen Sie zwischen Vorträgen zur Gletscherkunde, Erzählungen über lokale Sitten und Gebräuche, Dokumentationen auf DVD und VHS, Lesungen, Trekkings ins Tal La Anita und zum Mount Frías, Stern-und Vogelbeobachtungen sowie Mountainbiking. Das Team vermittelt Ihnen gern auch folgende Ausflüge gegen Gebühr: Reitausflüge, Minitrekking Perito Moreno, Schifffahrt zum Upsala Gletscher und Besuch der Estancia Cristina, Schifffahrt zum Perito Moreno.
Zimmer
Den Gästen stehen 17 helle und freundliche Suiten mit unterschiedlichen Ausblicken auf das Tal La Anita, den Lago Argentino, den Torres del Paine oder den Brazo Rico zur Verfügung. Sie alle bieten ein Privatbad mit WC, Haartrockner, Bademantel, Direktwahltelefon sowie eine regulierbare Heizung und gratis WLAN.
ab CHF 1958.– / pro Person
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