Amazonasflüstern in Ecuador Lodges

Übernachten in der Hängematte

In den Ecuador Lodges warten keine weichen Himmelbetten mit Stapel von Kissen und Decken auf Sie. Das wäre in der schwülen Wärme Ecuadors ohnehin nicht angenehm. Stattdessen entspannen Sie wie die Einheimischen: im Napo Wildlife Center, direkt an der Anangucocha Lagune beispielsweise baumeln Hängematten auf den Terrassen der Bungalows, um Ihnen eine Nacht unter freiem Himmel zu ermöglichen. Sie werden von den Geräuschen der Tiere und der Natur in den Schlaf gewiegt. Auf Ihrer Reise lernen Sie weitere Unterkünfte in Ecuador kennen, beispielsweise am Garzacocha-See. Hier empfangen Sie Affen, und nachts bewegen sich Tapire durch die Natur. Weitere Wunder erwarten Sie am Rio Napo.