Ecuador Reisen

Die grosse Vielfalt Ecuadors

Ecuadors Kultur wird Sie schnell in ihren Bann ziehen

Wenn Sie in Ecuadors Hauptstadt Quito unterwegs sind, ist insbesondere ein Abstecher in die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählende Altstadt der Metropole empfehlenswert. Auch wenn eine entspannte Atmosphäre einen Aufenthalt in der mitten im Gebirge gelegenen Hauptstadt von Ecuador zu einer angenehmen Angelegenheit macht, gibt es auch ausserhalb der Stadt viel zu entdecken. So ist zum Beispiel ein Besuch der hauptsächlich von Indigenen bewohnten Siedlung Otavalo sehr interessant, da Sie dort sehr schönes Kunsthandwerk vorfinden und die in der Nähe beheimateten Ruinen von Cochasqui besichtigen können. Ein wahres Wunder der Natur ist hingegen der Regenwald im Amazonasgebiet von Ecuador, welches Sie besonders gut über den Fluss Rio Napo erreichen.

Perfekt zum Kennenlernen des Landes – Ecuador Mietwagenreisen

Wie herausragend die Natur in diesem wunderschönen Land am Äquator sein kann, wird unter anderem in dem sehr einladenden Cotopaxi Nationalpark deutlich. Die als Paramo Landschaft geltende Natur in diesem Gebiet beeindruckt durch ihr malerisches Erscheinungsbild und ist ein schönes Ziel während Ihrer Ecuador Reise. Aber auch die Städte Ecuadors, wie Guayaquil am Pazifik, sind Orte, deren Besuch sich lohnt, wenn Sie im Rahmen von Ecuador Bahnreisen dieses Land erkunden.

Ecuador – ein Land mit vielen Attraktionen

Für Besucher von Ecuador, die nicht genug von einzigartigen Landschaften bekommen können, ist ein Ausflug auf die zu dem Land gehörenden Galapagos-Inseln ein Muss. Denn wohl kaum ein Ort auf unserer Erde verfügt über eine so aussergewöhnliche Flora und Fauna wie diese Inselgruppe, zu der über 100 einzelne Inseln gehören. Vor allem die sehr imposanten Riesenschildkröten, welche auf den Galapagos-Inseln heimisch sind, prägen die Tierwelt der Region und erlauben Ihnen faszinierende Einblicke in ein einmaliges Ökosystem. Die Inseln bieten aber nicht nur an Land sehenswerte Arten, sondern sind auch ein Paradies für Taucher, welche insbesondere am Felsen El León Dormido auf ihre Kosten kommen. Unternehmen Sie zauberhafte Ecuador Schiffsreisen und geniessen Sie einen herrlichen Blick auf den majestätischen Vulkan Sierra Negra.