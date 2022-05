Chile Lodges

Die wunderschönen Landschaften Chiles locken viele Besucher an. Damit die oftmals sehr sensible Vegetation Chiles nicht überfordert wird, hat sich ein sanfter Tourismus etabliert, was sich auch in der Auswahl exzellenter Lodges widerspiegelt. Insbesondere im Süden des Landes, in den Regionen, die nicht sehr weit von der Antarktis entfernt liegen, gibt es zahlreiche einladende Lodges. Chiles Unterkünfte bestechen oft durch ihre Lage und sind eigentlich immer ein guter Ausgangspunkt für Ausflüge in eine Region mit herrlichen Seen, schneebedeckten Gipfeln, imposanten Wasserfällen und einer atemberaubenden Tierwelt. Wenn Sie das Besondere suchen, sollten Sie schon bald mit unseren Spezialisten über Abenteuer Trekkings in Chile sprechen.