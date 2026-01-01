Iberostar / Rio Negro Programm ab Manaus
Iberostar / Rio Negro Programm ab Manaus
ab CHF 1375.– / pro Person
Highlights:
- Grosse Auswahl an Ausflugsmöglichkeiten in Lago Aracari
- Mit Live-Musik den Abend auf dem Boot ausklingen lassen
- Ausflug auf die Jacaré Insel
- Einzigartiges Erlebnis auf dem Amazonas
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
0. Tag Iberostar Grand Amazon
Während der Amazonasfahrt ankert das Schiff im Regenwald, wo Passagiere die unberührte Natur und exotische Tierwelt auf kleinen Booten erkunden können. Auch die gastfreundlichen Flussvölker werden kennengelernt – ein Paradies für Abenteuerlustige, die Komfort suchen.
2 Royal-Suiten auf der Frontseite (50 m²). Alle Suiten und Kabinen sind mit privatem Bad, Haartrockner, Privatbalkon, Twin-Betten, Fernseher, Telefon, Klimaanlage und Radio ausgestattet.
Während der Amazonasfahrt ankert das Schiff im Regenwald, wo Passagiere die unberührte Natur und exotische Tierwelt auf kleinen Booten erkunden können. Auch die gastfreundlichen Flussvölker werden kennengelernt – ein Paradies für Abenteuerlustige, die Komfort suchen.
Ausstattung
2 Swimmingpools und ein Whirlpool auf der Dachterrasse, 2 Restaurants, Drogerie, Fitnessraum, Fahrstuhl, Wäscherei, Bügelservice, ärztliche Betreuung, Tanzsaal, WLAN. Kabinen 72 Kabinen verteilt auf drei Decks: Mandi, Acará und Tambaqui (23 m²).
2 Royal-Suiten auf der Frontseite (50 m²). Alle Suiten und Kabinen sind mit privatem Bad, Haartrockner, Privatbalkon, Twin-Betten, Fernseher, Telefon, Klimaanlage und Radio ausgestattet.
Ausflüge/Unterhaltung
Das Unterhaltungsprogramm umfasst Ausflüge, Tanzkurse, Fischen, Einführung in die lokale Flora und Fauna. Abends Musikshows und Themenparties. Fahrten in motorisierten Kleinbooten durch die Seen Igapós und Igarapés.
Hinweise
Detaillierte Informationen zu den 4-, 5- und 8-tägigen Programmen erhalten Sie gerne auf Anfrage
Flussfahrt 4 Tage ab / bis Manaus
- Flussfahrt gemäss Programm
- Ausflüge und Touren mit Englisch und Portugiesisch sprechende Reiseleitung
- Vollpension
- Getränke
- Hafentaxen
- Trinkgelder
- Transfers
- Bitte beachten Sie, dass die Preise variabel sind und sich ändern können
Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 1375.– / pro Person