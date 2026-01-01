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Iberostar / Rio Negro Programm ab Manaus

Iberostar Gran Amazon – Das Luxusschiff führt Sie auf eine spannende Flusskreuzfahrt entlang des Rio Negro und des Amazonas mit allem Komfort und einem Service erster Klasse.

Reisedaten
Freitag: 4 Tage
Montag: 5 Tage
Freitag: 8 Tage
Montag: 8 Tage
Iberostar / Rio Negro Programm ab Manaus
ab CHF 1375.– / pro Person
Highlights:
- Grosse Auswahl an Ausflugsmöglichkeiten in Lago Aracari
- Mit Live-Musik den Abend auf dem Boot ausklingen lassen
- Ausflug auf die Jacaré Insel
- Einzigartiges Erlebnis auf dem Amazonas
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

0. Tag Iberostar Grand Amazon

Während der Amazonasfahrt ankert das Schiff im Regenwald, wo Passagiere die unberührte Natur und exotische Tierwelt auf kleinen Booten erkunden können. Auch die gastfreundlichen Flussvölker werden kennengelernt – ein Paradies für Abenteuerlustige, die Komfort suchen.

Ausstattung
2 Swimmingpools und ein Whirlpool auf der Dachterrasse, 2 Restaurants, Drogerie, Fitnessraum, Fahrstuhl, Wäscherei, Bügelservice, ärztliche Betreuung, Tanzsaal, WLAN. Kabinen 72 Kabinen verteilt auf drei Decks: Mandi, Acará und Tambaqui (23 m²).

2 Royal-Suiten auf der Frontseite (50 m²). Alle Suiten und Kabinen sind mit privatem Bad, Haartrockner, Privatbalkon, Twin-Betten, Fernseher, Telefon, Klimaanlage und Radio ausgestattet.

Ausflüge/Unterhaltung
Das Unterhaltungsprogramm umfasst Ausflüge, Tanzkurse, Fischen, Einführung in die lokale Flora und Fauna. Abends Musikshows und Themenparties. Fahrten in motorisierten Kleinbooten durch die Seen Igapós und Igarapés.

Hinweise
Detaillierte Informationen zu den 4-, 5- und 8-tägigen Programmen erhalten Sie gerne auf Anfrage

Flussfahrt 4 Tage ab / bis Manaus
Im Preis inbegriffen
  • Flussfahrt gemäss Programm
  • Ausflüge und Touren mit Englisch und Portugiesisch sprechende Reiseleitung
  • Vollpension
  • Getränke
  • Hafentaxen
Im Preis nicht inbegriffen:
  • Trinkgelder
  • Transfers
Wichtig:
  • Bitte beachten Sie, dass die Preise variabel sind und sich ändern können

Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 1375.– / pro Person

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