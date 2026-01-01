Flussfahrt Amazonas/Amazon Clipper Cruises ab Manaus

1 . Tag Rio Pagodão Am Nachmittag Abholung im Hotel und Einschiffung auf der Amazon Clipper oder der Amazon Clipper Premium. Nach einem kurzen Briefing fahren Sie zum Rio Pagodão, einem Nebenfluss des Rio Negro. Vor dem Sonnenuntergang unternehmen Sie eine kurze Kanutour und kehren nach Einbruch der Dunkelheit zurück. Entdecken Sie die Faszination des Amazonas bei Nacht! Mit etwas Glück können Sie einige der zahlreichen nachtaktiven Tiere beobachten.

2 . Tag Anavilhanas Heute entdecken Sie während einer Dschungelwanderung die vielfältige Flora und Fauna. Sie werden von einem erfahrenen Guide begleitet, der Ihnen gerne sein Wissen weitergibt. Nach dem Abendessen unternehmen Sie eine Nachtsafari, um im Schein der Taschenlampe verschiedene Tiere wie Alligatoren, Frösche. Faultiere und Schlangen zu beobachten.

3 . Tag Praia Grande–Paricatuba Am heutigen Tag bietet sich Ihnen die Möglichkeit für ein erfrischendes Bad. Sie beobachten die üppige Vegetation in Strandnähe. Danach unternehmen Sie eine Kanutour auf dem Lake Acajatub und haben die Gelegenheit zum Piranha-Fischen. Nach dem Mittagessen besichtigen Sie einige leerstehende Gebäude in der Ortschaft Paricatuba, Zeugen des damaligen Kautschuckbooms.

4 . Tag Lake Janauary–Meeting of the Waters Während des Sonnenaufgangs unternehmen Sie eine Kanutour auf dem Lake Janauary. Dabei haben Sie die Gelegenheit verschiedene Vögel zu beobachten. Nach dem Frühstück erleben Sie ein besonders eindrückliches Schauspiel, das «Meeting of the Waters». Der dunkle Rio Negro und der braune Rio Solimões fliessen auf einer Strecke von 6 km zusammen, ohne sich zu vermischen. Dieses Phänomen wird durch die unterschiedlichen Strömungen und Temperaturen der beiden Flüsse verursacht. Anschliessend kehren Sie zurück nach Manaus.