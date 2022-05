Argentinien Rundreisen: Reiselust!

Pinguine, Seeelefanten und Seelöwen

Und noch vieles mehr auf einer Rundreise entdecken

Für all jene, die sich noch nie gut zwischen Städtereise und Wandertour, Urlaub am Meer oder Klettern in den Felsen entscheiden konnten, die Hochgebirge und Gletscher so faszinierend finden wie einen flachen See im romantischen Sonnenuntergang – für all diese Menschen wurde Argentinien geschaffen. Die Hauptstadt ist brummendes Leben und aufregende Geschäftigkeit, verzaubert Sie mit einem historischen Hafenviertel und ist Startpunkt Ihrer Argentinien Reisen. Von hier aus fliegen Sie vermutlich erst einmal: Die Halbinsel Waldes samt Naturreservat und Pinguinen, Seeelefanten und Seelöwen sehen Sie am besten aus der Luft. Entdecken Sie den Moreno-Gletscher in Feuerland und geniessen Sie Ihren farbenfrohen Sonnenuntergang am Nahuel-Huapi-See! Ihre Rundreise findet mit der glitzernden Welt der schneebedeckten Andengipfel einen gebührenden Abschluss. Für noch mehr Drama sorgen die Wasserfälle von Iguazu.