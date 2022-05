Lanka Princess Ayurveda Hotel

Die 108 Zimmer und Suiten verteilen sich über vier Etagen und sind allesamt zum Meer hin ausgerichtet. Zur Ausstattung zählen Klima­­anlage, Fern­seher, Te­lef­on, gratis Internetzugang, Mini­bar, Safe und Föhn.

Comfort & Comfort Plus (39): 45 m² grosse, ansprechende Zim­­mer mit zwei Einzelbetten, Sitzecke, Bad mit Badewanne/Dusche und separatem WC. Grosser Balkon oder Terrasse mit Sonnen­liege und Sitzgruppe mit Blick auf den Pool und den Garten. Die Comfort Plus Zimmer liegen auf der dritten, obersten Etage.

Superior & Superior Plus (50): 45 m² grosse, komfortable Zim­­mer mit zwei Einzelbetten mit Baldachin für das Moskito­netz, Sitzecke, Bad mit Regendusche und separatem WC. Zusätzlich mit Kaffee-/Teekocher ausgestattet. Grosser Balkon oder Terrasse mit Sonnen­liege und Sitz­gruppe mit Blick auf den Pool und den Garten. Die Superior Plus Zimmer liegen auf der dritten, obersten Etage an bevorzugter Lage.

Superior Suite (6): Gleiche Einrichtung und Ausstattung wie Superior, 90 m² gross mit separatem Wohnzim­mer und gros­sem Balkon mit Sonnenliegen, Sonnenschirm und Sitz­gruppe mit Blick auf Pool und Garten.