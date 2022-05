Kundenfeedbacks

Aktiv unterwegs in Sri Lanka Marianne und Andreas T. aus Muhen

Auf unseren Reisen sind wir gerne nahe an der einheimischen Bevölkerung, weg vom Massentourismus und wir sind gerne aktiv. Knecht Reisen hat uns die perfekte Reise zusammengestellt. Wir waren in Sri Lanka immer wieder für Ausflüge mit dem Fahrrad unterwegs oder haben Wanderungen, beispielsweise im Sinharaja Nationalpark, gemacht. Alles hat uns sehr gefallen und wir konnten uns während der Reise immer auf die Reiseunterlagen verlassen und wenn etwas nicht klar war, konnten wir uns per Mail oder Telefon immer an unsere Reiseberater bei Knecht Reisen wenden. Super zu wissen, dass man sich an jemanden wenden kann, wenn auf der Reise Probleme auftauchen würden.