Anantara Peace Haven Tangalle Resort

Das Resort liegt direkt an einer einsamen Strandbucht in der Nähe des Dorfes Tangalle. Die Transferzeit zum Flug­hafen Colombo beträgt ca. 3 - 3 ½ Stunden. Cinnamon Air fliegt täglich von Colombo nach Dickwella. Von dort sind es noch ca. 10 Fahrminuten bis zum Hotel. Weitere Infor­mationen und Details geben wir gerne auf Anfrage bekannt.

In der wunderschönen von Kokos­nusspalmen gesäumten Gartenanlage verteilen sich die 152 Zim­mer und Villen. Die grosszügigen Zimmer sind elegant und klassisch eingerichtet und mit vielen lokalen Materialien dekoriert, was an die reiche geheimnisvolle sri lankische Kultur erinnert. Alle stilvollen Zimmer und Villen verfügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Nespresso Maschine, Teekocher, Safe und ein separates Badezimmer mit Regendusche und frei stehender Badewanne.

Premier Beach Access Room (16): Die 56 m² grossen Zimmer sind in den dreistöckigen Gebäuden untergebracht. Von Ihrer grosszügigen Terrasse oder vom Balkon mit Tagesbett blicken Sie Richtung Garten.

Premier Ocean View Room (78): Gleiche Grösse und Aus­stattung wie die Premier Garden View Zimmer, jedoch mit herrlicher Meersicht.

Garden Pool Villa (14): Die 97 m² (inkl. Aussenbereich) grossen Villen befinden sich im tropischen Garten und verfügen über einen kleinen privaten Pool im Garten.

Ocean View Pool Villa (10): Gleich wie die Garden Pool Villen, jedoch mit teilweise eingeschränkter Meersicht.

Beach Pool Villa (6): Diese Villen befinden sich in der er­sten Reihe zum Meer, nur wenige Schritte vom Strand entfernt.