Norwegen Mietwagenrundreisen

Wälder, Küsten, Fjorde und Inseln

Schon der berühmte Schweizer Fotograf Corrado Filipponi liess sich bei seiner Skandinavien Rundreise quer durch Norwegen von der traumhaften Szenerie und den grossartigen Landschaften inspirieren, auf die er traf. Auf einer Mietwagenrundreise können auch Sie die Wunderwelt aus Küsten, Fjorden, Seen und Inseln erleben. Nehmen Sie sich unterwegs die Zeit, stoppen Sie an den schönsten Aussichtspunkten und geniessen Sie die spektakulären Blicke, die sich Ihnen eröffnen. Vielleicht möchten Sie auf Ihrer Reise der norwegischen Westküste entlang sogar eine Kombination von Auto- und Schiffsreise einplanen. Mit der Reederei Hurtigruten steht Ihnen diese Möglichkeit offen. Während Sie gemächlich Teilen der eindrücklichen Küstenlandschaft entlang schippern, läuft Ihr Schiff ein Städtchen nach dem anderen an, liefert Post und Waren aus und Passagiere steigen ein und aus. Sie laufen Hafenstädte Trondheim oder die Jugendstilstadt Ålesund an. Meist bleibt Ihnen bei diesen Stopps auch ein wenig Zeit für einen kleinen Landgang. An Ihrem Etappenort angekommen, übernehmen Sie wieder einen Mietwagen und reisen weiter über Hochländer, entlang grandioser Küsten und zu kleinen Ortschaften, wo sich Ihr nächstes Hotel für die Nacht befindet. Auf einer Norwegen Reise ab Oslo können Sie auch die Südküste des Landes ansteuern, wo Sie einmal mehr auf fantastische Küstenlandschaften treffen werden. Wo immer Sie auf einer Norwegen Mietwagenrundreise hinfahren möchten, unsere Spezialisten kennen sich aus. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Die Magie der norwegischen Bergwelt

Fliegen Sie aus der Schweiz direkt in die westliche Hansestadt Bergen und starten Sie Ihre Mietwagenrundreise durch Norwegen von dort. Der spektakulären Küsten in Richtung Süden folgend, gelangen Sie bald einmal nach Stavanger. Die Hafenstadt wartet mit diversen architektonischen Sehenswürdigkeiten, gepflegten Plätzen und interessanten Museen auf. Stavanger hat sich aber auch einen Namen als Gourmet-Hochburg geschaffen. Versuchen Sie hier leckere Gerichte aus der norwegischen Küche, die übrigens nicht nur hervorragend schmecken, sondern wegen ihren frischen Zutaten auch höchst bekömmlich sind. Von Stavanger folgen Sie dann der Ryfylke Route, welche sich entlang wunderschöner Fjorde allmählich höher und höher ins norwegische Südgebirge hocharbeitet. In den kommenden Reisetagen werden Sie durch vollständig andere Landschaften als an der Küste reisen. Ursprüngliche Natur, karge Felslandschaften und mächtige Wasserfälle warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Legen Sie unbedingt einen Stopp am berühmten Vøringsfoss Wasserfall ein, es lohnt sich. Auf Ihrer 14-tägigen Rundreise durchqueren Sie auch Rondane Nationalpark, wo Sie mit etwas Glück auf die letzten Moschusochsen in Norwegen treffen werden. Auf spektakulären Serpentinenstrassen führt Ihr Weg allmählich wieder in tiefer gelegene Regionen und Sie kehren auf Ihrer Fahrt in die Landeshauptstadt Oslo in Küstenregionen zurück.