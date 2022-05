SY Sea Star / SY Sea Bird ab Mahé

Einschiffen im Hafen von Victo­ria. Abfahrt um die Mittagszeit nach Round Island, einer vorge­lagerten Insel Praslins. Creole­-Welcome-Dinner / Übernach­tung an Bord.

Round Island/Praslin (F, M, A)

Am Morgen besteht die Mög­lichkeit die Zeit zum Tauchen/ Schnorcheln zu nutzen. Nach dem Mittagessen Ausflug nach Praslin, der zweitgrössten Gra­nitinsel der Seychellen, in den berühmten Vallée de Mai Park. Mahlzeiten und Übernachtung an Bord.