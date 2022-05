Raffles Seychelles

7 Garden View Pool Villen, 12 Partial Ocean View Pool Villen, 33 Oceanview Pool Villen und 22 Panoramic Pool Villen (jeweils mit 125 m2). Die modern eingerichteten Villen haben alle einen privaten Pool, Schlafzimmer mit zusätzlichem Ankleideraum, grosses Badezimmer, mit separater Aussendusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, Minibar, Nespresso Maschine, Teemaschine, private Bar, LCD TV, DVD-Player, Telefon, WiFi im Innen- und Aussenbereich kostenfrei, Safe, Terrasse/Aussenpavillon mit Liegestühlen und Blick auf den Garten oder das Meer. Die 1-Schlafzimmer Garden View, Ocean View und Panoramic Villen (200 m2) sind gleich eingerichtet mit zusätzlichem Wohnraum und liegen an noch privilegierterer Lage mit fantastischer Aussicht auf das Meer. Die 2-Schlafzimmer Oceanview und Beachfront Villen (275 m2) verfügen über 2 separate Schlafzimmer mit eigenem Bad und liegen an allerbester Panoramalage oder nur wenige Schritte zum Strand. 24-Stunden Butlerservice in den 1- und 2-Schlafzimmer Villen, in den anderen Kategorien gegen Gebühr möglich.