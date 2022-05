Kreuzfahrt In the garden of Eden ab Praslin

Der ganze Tag steht für eine optionale Exkursion auf der malerischen Insel La Digue zur Verfügung. Mit einem Ochsenkarren geht es zum berühmten Anse Source d'Argent. Dieser Strand zählt nicht nur zu den schönsten, sondern ist zweifellos der am meisten fotografierte Strand der Welt. Imposante Granitfelsen und kristallklares Wasser erschaffen zusammen mit feinstem Sand ein wahres Badeparadies. Unterwegs zum Strand fahren Sie bei L´Union Estate vorbei, wo ein prächtiges, altes kreolisches Haus, eine restaurierte Kopramühle und ein Bootsplatz an die Tradition längst vergangener Zeiten erinnert. Am späteren Nachmittag fahren Sie weiter zur Insel Moyenne, welche gegenüber von Mahé gelegen ist. Übernachtung an Bord vor Moyenne Island.

Moyenne Island – Mahé (F, M, A)

Nach einem kurzen, optionalen, geführten Spaziergang auf Moyenne Island bietet sich Ihnen die letzte Möglichkeit, um zu Schnorcheln und zu Schwimmen. Das Mittagessen wird heute in Form eines Barbecues am Strand eingenommen. Am Nachmittag verlassen Sie Moyenne Island und fahren Richtung Mahé. Nach der Ankunft im Hafen von Victoria wird das Abschiedsabendessen mit Live-Musik an Bord serviert.



Übernachtung an Bord im Hafen von Mahé.