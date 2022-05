Acht freistehende 1-Schlafzimmer und zwei freistehende 2-Schlafzimmer Chalets mit separatem Wohnbereich, komplett eingerichtete Küche, Dusche, WC, Klimaanlage in den Schlafzimmern, Deckenventilator, Safe, Telefon, Veranda an bester Lage direkt am Côte d'Or Strand. Salzwasserpool. WiFi kostenfrei.