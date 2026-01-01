32 Superior Zimmer (34 m2) im Parterre oder 1. Stock, Deluxe Zimmer (41 m2) mit zusätzlicher Sitzecke. Alle mit Dusche, WC, Haarfön, TV, Telefon, Klimaanlage, Safe, Minibar, Nespressomaschine, Balkon oder Terrasse. Die Suiten (55 m2) liegen im Parterre, mit Aussendusche, Veranda, Whirlpool sowie einem zweiten Zimmer für bis zu 2 Kinder. 3 Lodges (100 m2) sowie 5 Pool-Lodges (140 m2) mit Pool (beheizt) und einer grossen Terrasse.