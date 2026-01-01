Beschreibung

Einleitung Die Baumaterialien und die Architektur der Lodge sind der Umgebung und der Natur angepasst. Eine Lounge mit zentralem Cheminée und Bücherecke, ein Restaurant, eine Bar mit einer Auswahl an erlesenen Weinen, Weinkeller für private Abendessen inkl. Weindegustationen, Pool (beheizt), Wellnessbereich mit den Produkten der Firma «Cinq Mondes» mit Jacuzzi, Sauna, balinesische Dusche sowie 4 Behandlungsräumen. Fitnessraum, Paddle und Badminton.

Zimmer 6 Standard Zimmer und 18 Superiorzimmer (25 m2) aus natürlichen Materialien wie Holz und Vulkangestein gestaltet, verfügen über eine kleine Lounge, Bad mit Dusche, Badewanne / WC, Haarfön, Flachbildfernseher, Klimaanlage, Minibar, Safe, WiFi kostenfrei und eine geschützte Terrasse. Die Standardzimmer haben eine eingeschränkte Sicht auf das Meer. 5 Privilegezimmer (ca. 30 m2), geräumiger eingerichtet als die Superiorzimmer, mit einer Badewanne und separater Dusche, Nespresso-Maschine und einer kleinen Veranda. Eine Honeymoon Suite mit privatem Jacuzzi, eine Family Suite.



5 Zelte (Glamping) mit Schlafzimmer, Sitzecke, Bad mit Dusche, WC, Minibar, gedeckte Terrasse mit Jacuzzi. Kein Fernseher.

Gratis-Sport Fitnessraum, Billard, Badminton, zwei Wanderwege durch die Domaine um endemische Pflanzen und mit etwas Glück die Hirsche zu entdecken.