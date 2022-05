Lodges im Nationalpark in Indien

Eine Rundreise durch Indien steckt voller Überraschungen. Das Land überzeugt viele Feriengäste aus aller Welt mit seiner einzigartigen Naturlandschaft und den Nationalparks. Diese sind heute ein Rückzugsort für Bengalische Tiger, die schon lange auf der roten Liste der gefährdeten Tierarten stehen. In den Schutzgebieten leben heute nach Schätzungen nur noch 4.000 Tiere. Wenn Sie die Königstiger in ihrer natürlichen Umgebung sehen möchten, sind Sie in den Parks von Indien zu bewundern. Unsere Spezialisten beraten Sie gern bei allen Fragen rund um Erlebnisse in Indien. Ferien in diesem wunderschönen Land werden Sie begeistern und von den vielen positiven Erlebnissen werden Sie garantiert noch lange schwärmen.