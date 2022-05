Mumbai befindet sich an der indischen Westküste und entwickelte sich in den letzten Jahren zu einer schillernden Millionenstadt. In der City befinden sich zahlreiche Sehenswürdigkeiten und natürlich auch eine Vielzahl an luxuriösen Hotels. Der Bahnhof Chhatrapati Shivaji gehört mittlerweile zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist nur eines der Highlights in der Stadt. In Mumbai spielt die Kultur eine immens wichtige Rolle. Besuchen Sie die Hängenden Gärten und noch viele weitere Attraktionen. Überzeugen Sie sich von der Stadt einfach selbst. Unsere Spezialisten für Mumbai Reisen haben mit Sicherheit das passende Ferienangebot für Sie parat.