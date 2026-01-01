Zauberhafte Wasserstädte & Gärten ab Shanghai

Nur rund zwei Stunden Autofahrt von Shanghai entfernt liegt das bezaubernde Tongli, ein malerisches, von Kanälen durchzogenes Städtchen mit idyllischen Brücken, verwinkelten Gassen und Strassenmärkten. Die historischen Gutshöfe aus der Kaiserzeit erzählen von vergangenen Epochen. Geniessen Sie eine Bootsfahrt durch die Wasserwege und lassen Sie sich von der Schönheit Tonglis und seiner gut erhaltenen mittelalterlichen Architektur begeistern. Ein Besuch in einem traditionellen Teehaus bietet Gelegenheit, die besondere Atmosphäre auf sich wirken zu lassen. Zum Abschluss rundet ein Spaziergang durch den beschaulichen «Garten zur tiefen Besinnung» das Erlebnis ab. Ihr heutiges Tagesziel ist Suzhou, die berühmte «Stadt der Gärten».

Suzhou - Hangzhou (F, M)

Suzhou ist die Stadt der idyllischen Gärten und das Seidenzentrum am Kaiserkanal. Die über 2'500 Jahre alte Stadt gilt als eine der schönsten Chinas. Suzhous Gärten sind wahre Meisterwerke der Harmonie und Ästhetik. Die Kunst der Gartengestaltung und -pflege hat in Suzhou eine jahrhundertealte Geschichte und erfreut Besucher durch ihre perfekte Balance zwischen Natur und Architektur. Von den einst über 200 Gärten sind noch heute 69 gut erhalten.

Sie besuchen den berühmten «Garten des Meisters der Netze», welcher zum Unesco Weltkulturerbe gehört und mit seinen kunstvollen Pavillons, verwunschenen Pfaden und spiegelnden Teichen einen Ort der Ruhe und Besinnung schafft. Das imposante Wassertor Pan, eines der ältesten Stadttore Suzhous, veranschaulicht wie Suzhou einst mit Mauern, Wassergräben und einer spektakulären Doppeltor-Konstruktion befestigt war. Suzhou ist zudem seit Jahrhunderten auch für seine exquisite Seidenproduktion berühmt.

In einer traditionellen Seidenfabrik erleben Sie, wie aus Kokons der begehrte Stoff entsteht - von der Raupe bis zur fertigen Seide. Bei einem gemütlichen Spaziergang entlang der malerischen Kanäle erkunden Sie anschliessend zu Fuss die charmanten, von kunstvollen Laternen geschmückten Altstadtgassen mit ihren einladenden altehrwürdigen Teehäusern. Mit vielen neuen Eindrücken treten Sie am späteren Nachmittag die Weiterreise im Hochgeschwindigkeitszug nach Hangzhou an.