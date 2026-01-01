Zauberhafte Wasserstädte & Gärten ab Shanghai
Zauberhafte Wasserstädte & Gärten ab Shanghai
ab CHF 1040.– / pro Person
ab/bis Shanghai
Highlights:
- Historische Wasserstadt Tongli
- Bootstour durch alte Kanäle
- Gartenstadt Suzhou am Kaiserkanal
- Seide vom Kokon bis zur Rolle
- Gärten voller Harmonie & Ästhetik
- Flanieren in hübschen Altstadtgassen
- Am Westsee in Hangzhou spazieren
- Drachenbrunnentee degustieren
- Buddhistischer Lingyin Tempel
- Im Hochgeschwindigkeitszug reisen
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Shanghai - Tongli - Suzhou (M)
Nur rund zwei Stunden Autofahrt von Shanghai entfernt liegt das bezaubernde Tongli, ein malerisches, von Kanälen durchzogenes Städtchen mit idyllischen Brücken, verwinkelten Gassen und Strassenmärkten. Die historischen Gutshöfe aus der Kaiserzeit erzählen von vergangenen Epochen. Geniessen Sie eine Bootsfahrt durch die Wasserwege und lassen Sie sich von der Schönheit Tonglis und seiner gut erhaltenen mittelalterlichen Architektur begeistern. Ein Besuch in einem traditionellen Teehaus bietet Gelegenheit, die besondere Atmosphäre auf sich wirken zu lassen. Zum Abschluss rundet ein Spaziergang durch den beschaulichen «Garten zur tiefen Besinnung» das Erlebnis ab. Ihr heutiges Tagesziel ist Suzhou, die berühmte «Stadt der Gärten».
2. Tag Suzhou - Hangzhou (F, M)
Suzhou ist die Stadt der idyllischen Gärten und das Seidenzentrum am Kaiserkanal. Die über 2'500 Jahre alte Stadt gilt als eine der schönsten Chinas. Suzhous Gärten sind wahre Meisterwerke der Harmonie und Ästhetik. Die Kunst der Gartengestaltung und -pflege hat in Suzhou eine jahrhundertealte Geschichte und erfreut Besucher durch ihre perfekte Balance zwischen Natur und Architektur. Von den einst über 200 Gärten sind noch heute 69 gut erhalten.
Sie besuchen den berühmten «Garten des Meisters der Netze», welcher zum Unesco Weltkulturerbe gehört und mit seinen kunstvollen Pavillons, verwunschenen Pfaden und spiegelnden Teichen einen Ort der Ruhe und Besinnung schafft. Das imposante Wassertor Pan, eines der ältesten Stadttore Suzhous, veranschaulicht wie Suzhou einst mit Mauern, Wassergräben und einer spektakulären Doppeltor-Konstruktion befestigt war. Suzhou ist zudem seit Jahrhunderten auch für seine exquisite Seidenproduktion berühmt.
In einer traditionellen Seidenfabrik erleben Sie, wie aus Kokons der begehrte Stoff entsteht - von der Raupe bis zur fertigen Seide. Bei einem gemütlichen Spaziergang entlang der malerischen Kanäle erkunden Sie anschliessend zu Fuss die charmanten, von kunstvollen Laternen geschmückten Altstadtgassen mit ihren einladenden altehrwürdigen Teehäusern. Mit vielen neuen Eindrücken treten Sie am späteren Nachmittag die Weiterreise im Hochgeschwindigkeitszug nach Hangzhou an.
3. Tag Hangzhou - Shanghai (F, M)
Die Stadt Hangzhou, am südlichen Endpunkt des Kaiserkanals gelegen und von Marco Polo einst als «eine der prächtigsten Städte der Welt» gepriesen, ist bekannt für ihre malerische Lage am Westsee. Geniessen Sie die idyllische Atmosphäre bei einem Spaziergang entlang des Seeufers und beim Besuch des charmanten Huagang Parks. Auf einer Teeplantage, wo der berühmte Drachenbrunnentee (Longjing Tee) angebaut wird, erhalten Sie spannende Einblicke in die Welt des Tees - vom Pflücken der zarten Blätter bis hin zur Zubereitung.
Der Drachenbrunnentee zählt zu den bekanntesten und hochwertigsten grünen Tees Chinas. Danach erleben Sie die spirituelle Ruhe des Lingyin Tempels, der mit seinen kunstvollen buddhistischen Steinskulpturen seit über 700 Jahren Pilger und Besucher in Staunen versetzt. Am Abend erfolgt der Transfer zum Bahnhof, wo Sie im Hochgeschwindigkeitszug Platz nehmen, der Sie in rund 1½ Stunden zurück nach Shanghai bringt.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Hotel Shanghai
- Privattour mit eigener Reiseleitung (Sprache nach Wahl)
- Abreise täglich
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Bahnfahrten in der 1. Klasse
- Sämtliche Eintrittsgelder
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 1040.– / pro Person