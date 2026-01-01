Für viele Gäste ist die Gegend um Kunming und die Landschaft bei Guilin die schönste auf der ganzen Welt. Schon im 9. Jahrhundert wurde der Li-Fluss vom chinesischen Dichter Han Yu als «Gürtel aus grüner Seide» besungen. Malerische Reisterrassen und die Hügel am Ufer des Flusses begeistern jeden Gast. Auf Feldern grasen Wasserbüffel und Kormorane sind Ihre Begleiter. Sie werden Kunming entdecken, indem Sie bei Ihrer Rundreise auf Ihrem Floss drei bis sieben Tage über dem Li-Fluss «schweben».

Sie können die Bergwelt auch zu Fuss oder mit dem Fahrrad erkunden. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten Ihre individuelle Kunming Rundreise zusammenstellen.