Kunming Rundreisen
Kunming und die Landschaft bei Guilin entdecken
Reisterrassen & Bizarre Berglandschaften
Preis auf Anfrage
ab Guilin bis Hong Kong
Highlights: Einblicke in den Dorfalltag, Longshengs einmalige Reisterrassen, Wandern in malerischer Umgebung,...
4 Tage / 3 Nächte
Yunnans Süden - Landschaften wie gemalt
Preis auf Anfrage
ab/bis Kunming
Highlights: Antike Tempel am Xiu Shan, Konfuzius Tempel in Jianshui, Prächtiges Anwesen der Familie Zhu,...
4 Tage / 3 Nächte
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
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