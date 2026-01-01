Knecht Reisegruppe Gütesiegel
chinareisen
Yuantong, Kunming, China

Kunming Rundreisen

Kunming und die Landschaft bei Guilin entdecken

Für viele Gäste ist die Gegend um Kunming und die Landschaft bei Guilin die schönste auf der ganzen Welt. Schon im 9. Jahrhundert wurde der Li-Fluss vom chinesischen Dichter Han Yu als «Gürtel aus grüner Seide» besungen. Malerische Reisterrassen und die Hügel am Ufer des Flusses begeistern jeden Gast. Auf Feldern grasen Wasserbüffel und Kormorane sind Ihre Begleiter. Sie werden Kunming entdecken, indem Sie bei Ihrer Rundreise auf Ihrem Floss drei bis sieben Tage über dem Li-Fluss «schweben».

Sie können die Bergwelt auch zu Fuss oder mit dem Fahrrad erkunden. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten Ihre individuelle Kunming Rundreise zusammenstellen.

Icon map4 Tage
Reisterrassen & Bizarre Berglandschaften
Preis auf Anfrage
ab Guilin bis Hong Kong
Highlights: Einblicke in den Dorfalltag, Longshengs einmalige Reisterrassen, Wandern in malerischer Umgebung,...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map4 Tage
Yunnans Süden - Landschaften wie gemalt
Preis auf Anfrage
ab/bis Kunming
Highlights: Antike Tempel am Xiu Shan, Konfuzius Tempel in Jianshui, Prächtiges Anwesen der Familie Zhu,...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Kultur

Entdecken Sie die Kulturschätze Chinas und bestaunen Sie alle wichtigen Sehenswürdigkeiten.

Peking

Die Stadt der überwältigenden Bauwerke.

Shanghai

Zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Reiseinformationen

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen für China Reisen.

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere China-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren