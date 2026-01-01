Huang Shan - Der Gelbe Berg ab Shanghai

Ihre Reise beginnt mit einer dreistündigen Fahrt im Hochgeschwindigkeitszug von Shanghai nach Tunxi, wo Sie am Bahnhof von Ihrer örtlichen Reiseleitung begrüsst werden. Bevor Sie Ihre Reise mit dem Auto nach Xidi fortsetzen, besuchen Sie eine Tintenfabrik, in der Ihnen der traditionelle Herstellungsprozess von Tinte demonstriert wird. Ihr heutiges Tagesziel ist das historische Dorf Xidi, das mit seinen gut erhaltenen Hui-Häusern die Zeit überdauert hat und heute zum Unesco Weltkulturerbe gehört.

Nach dem Frühstück brechen Sie auf zum majestätischen Huang Shan Gebirge. Eine 1½-stündige Fahrt bringt Sie zum Fuss des Berges, von wo aus Sie mit der Yungu-Seilbahn an steilen Granitwänden entlang bis zur Bergstation auf 1’620 m ü. M. hinauf schweben. Auf Ihrer insgesamt etwa sechs Stunden dauernden Wanderung durch diese beeindruckende Berglandschaft entdecken Sie Felsformationen mit so fantasievollen Namen wie der Löwengipfel und der Steinaffe. Die spektakulären Ausblicke auf die schroffen Gipfel, die knorrigen Kiefern und das mystische Wolkenmeer sind faszinierend. Ihre Unterkunft für die Nacht liegt inmitten der Bergwelt des Huang Shan.

Mt. Huang Shan – Tangmo – Tunxi (F, M)

Ein früher Aufbruch in den neuen Tag lohnt sich, denn der Sonnenaufgang über dem Wolkenmeer ist ein magisches Naturschauspiel. Nach diesem eindrucksvollen Erlebnis bringt Sie die Seilbahn zurück ins Tal. Weiter geht es nach Lingshan, wo Sie eine kleine Flechtwerkstatt für Bambusprodukte besuchen. Anschliessend führt die Reise ins über 1’300 Jahre alte Dorf Tangmo, das während der Tang Dynastie gegründet wurde.

Beim Spaziergang durch die Gassen entdecken Sie die typische Hui-Architektur. Danach haben Sie die Gelegenheit, sich selbst in der Kunst der Steinabreibung zu versuchen - einer jahrhundertealten Technik, mit der Kopien von Steinritzungen, Gravuren und Inschriften ab Steinstelen, Tafeln und anderen Oberflächen erstellt werden, ohne die Originale zu beschädigen. In Tunxi lernen Sie in einer Manufaktur das kunstvolle Handwerk der Pinselherstellung kennen und haben anschliessend Zeit, durch die Gassen der malerischen Altstadt zu schlendern.