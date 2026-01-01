Huang Shan - Der Gelbe Berg ab Shanghai
Huang Shan - Der Gelbe Berg ab Shanghai
ab CHF 1090.– / pro Person
ab/bis Shanghai
Highlights:
- Dorf Xidi - Unesco Weltkulturerbe
- Seilbahnfahrt auf den Huang Shan
- Wandern im Huang Shan Gebirge
- Markante, einzigartige Felsgebilde
- Malerisches Wolkenmeer
- Übernachtung auf dem Berg
- Sonnenaufgang über den Gipfeln
- Einblick ins Bambusflechthandwerk
- Typische Hui-Architektur in Tangmo
- Fahrt im Hochgeschwindigkeitszug
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Shanghai – Tunxi – Xidi (M)
Ihre Reise beginnt mit einer dreistündigen Fahrt im Hochgeschwindigkeitszug von Shanghai nach Tunxi, wo Sie am Bahnhof von Ihrer örtlichen Reiseleitung begrüsst werden. Bevor Sie Ihre Reise mit dem Auto nach Xidi fortsetzen, besuchen Sie eine Tintenfabrik, in der Ihnen der traditionelle Herstellungsprozess von Tinte demonstriert wird. Ihr heutiges Tagesziel ist das historische Dorf Xidi, das mit seinen gut erhaltenen Hui-Häusern die Zeit überdauert hat und heute zum Unesco Weltkulturerbe gehört.
2. Tag Xidi – Mt. Huang Shan (F, M)
Nach dem Frühstück brechen Sie auf zum majestätischen Huang Shan Gebirge. Eine 1½-stündige Fahrt bringt Sie zum Fuss des Berges, von wo aus Sie mit der Yungu-Seilbahn an steilen Granitwänden entlang bis zur Bergstation auf 1’620 m ü. M. hinauf schweben. Auf Ihrer insgesamt etwa sechs Stunden dauernden Wanderung durch diese beeindruckende Berglandschaft entdecken Sie Felsformationen mit so fantasievollen Namen wie der Löwengipfel und der Steinaffe. Die spektakulären Ausblicke auf die schroffen Gipfel, die knorrigen Kiefern und das mystische Wolkenmeer sind faszinierend. Ihre Unterkunft für die Nacht liegt inmitten der Bergwelt des Huang Shan.
3. Tag Mt. Huang Shan – Tangmo – Tunxi (F, M)
Ein früher Aufbruch in den neuen Tag lohnt sich, denn der Sonnenaufgang über dem Wolkenmeer ist ein magisches Naturschauspiel. Nach diesem eindrucksvollen Erlebnis bringt Sie die Seilbahn zurück ins Tal. Weiter geht es nach Lingshan, wo Sie eine kleine Flechtwerkstatt für Bambusprodukte besuchen. Anschliessend führt die Reise ins über 1’300 Jahre alte Dorf Tangmo, das während der Tang Dynastie gegründet wurde.
Beim Spaziergang durch die Gassen entdecken Sie die typische Hui-Architektur. Danach haben Sie die Gelegenheit, sich selbst in der Kunst der Steinabreibung zu versuchen - einer jahrhundertealten Technik, mit der Kopien von Steinritzungen, Gravuren und Inschriften ab Steinstelen, Tafeln und anderen Oberflächen erstellt werden, ohne die Originale zu beschädigen. In Tunxi lernen Sie in einer Manufaktur das kunstvolle Handwerk der Pinselherstellung kennen und haben anschliessend Zeit, durch die Gassen der malerischen Altstadt zu schlendern.
4. Tag Tunxi – Shanghai (F)
Sie werden zum Bahnhof Huangshan North gefahren, wo Sie im Hochgeschwindigkeitszug Platz nehmen, der Sie in 3½ Stunden komfortabel zurück nach Shanghai bringt.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Mittelklasshotels
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Hotel Shanghai
- Privattour mit lokaler, Englisch sprechender Reiseleitung
- Abreise täglich
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Bahnfahrten in der 1. Klasse
- Sämtliche Eintrittsgelder
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 1090.– / pro Person