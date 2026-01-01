Reisterrassen & Bizarre Berglandschaften ab Guilin

1 . Tag Guilin - Longsheng (M, A) Die Autofahrt von Guilin nach Longsheng dauert rund 2 ½ Stun­den. Nach dem Spaziergang in einem Dorf der Zhuang Volksgruppe, wo Sie eine Brennerei und alte Wohn­häuser sehen, wandern Sie rund eine Stunde bergauf zu Ihrem Hotel in Ping An, einem Dorf inmitten der Reis­terras­sen gelegen, welche Sie am Nachmittag erkunden werden. Die in der Abendröte glitzernden Reis­felder entführen ­ei­nem in eine andere Welt, die zum ­träumen einlädt.

2 . Tag Longsheng - Yangshuo (F, M, A) Geniessen Sie die herrliche Panoramasicht auf die gepflegten Reisterrassen. Eine kurze Wanderung bringt Sie zurück zu Ihrem Fahrzeug. Von hier geht es in ca. 2 ½-stündiger Fahrt nach Yangshuo, einer gemütlichen Kleinstadt mit Cafés, Restaurants und Geschäften, umgeben von einer atem­be­raubend schönen Landschaft mit den für diese Gegend so typischen Karstfelsen. Nachmittags lernen Sie während eines Kochkurses (zusammen mit anderen Teil­nehmern) wie lokale Speisen zubereitet werden. Natür­lich geniessen Sie danach die selbst gemachten Gerichte bei einem gemütlichen Abend­essen.

3 . Tag Yangshuo (F, M) Während einer gemächlichen Fahrt auf dem Bambusfloss schweift Ihr Blick über ungewöhnliche Felsformationen, Bam­bus gesäumte Ufer und Fischer in ihren kleinen Booten – überall lauern Fotosujets! Nachmittags unternehmen Sie eine Velotour durch die schöne Landschaft und wandern dem Yulong Fluss entlang an Reisfeldern und Obst­­bäumen vorbei. Am Abend findet am Fluss die gigantische Show «Impression Liu Sanjie» mit über 600 Teilnehmern statt, die Sie nicht versäumen sollten (gegen Gebühr; zahlbar vor Ort) – bitte fragen Sie Ihre Reiseleitung.

4 . Tag Yangshuo - Guilin - Hong Kong (F) Im Laufe des Morgens erfolgt der Transfer im Auto zum Bahnhof von Guilin. Im Hochgeschwin­digkeitszug reisen Sie auf der letzten Etappe dieser Rundreise in rund drei Stunden von Guilin nach Hong Kong und treffen dort am späteren Nach­mittag im Bahnhof West Kowloon ein.