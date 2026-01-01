Reisterrassen & Bizarre Berglandschaften ab Guilin
Reisterrassen & Bizarre Berglandschaften ab Guilin
Preis auf Anfrage
ab Guilin bis Hong Kong
Highlights:
- Einblicke in den Dorfalltag
- Longshengs einmalige Reisterrassen
- Wandern in malerischer Umgebung
- Abendrot über den Reisfeldern
- Karstlandschaften von Yangshuo
- Verweilen in gemütlichen Cafés
- Besuch einer Teeplantage
- Lokale Spezialitäten kochen
- Bambusflossfahrt auf dem Yulong
- Wunderbare Fotosujets
- Entspannte Velotour im Grünen
- Im Schnellzug nach Hong Kong
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Guilin - Longsheng (M, A)
Die Autofahrt von Guilin nach Longsheng dauert rund 2 ½ Stunden. Nach dem Spaziergang in einem Dorf der Zhuang Volksgruppe, wo Sie eine Brennerei und alte Wohnhäuser sehen, wandern Sie rund eine Stunde bergauf zu Ihrem Hotel in Ping An, einem Dorf inmitten der Reisterrassen gelegen, welche Sie am Nachmittag erkunden werden. Die in der Abendröte glitzernden Reisfelder entführen einem in eine andere Welt, die zum träumen einlädt.
2. Tag Longsheng - Yangshuo (F, M, A)
Geniessen Sie die herrliche Panoramasicht auf die gepflegten Reisterrassen. Eine kurze Wanderung bringt Sie zurück zu Ihrem Fahrzeug. Von hier geht es in ca. 2 ½-stündiger Fahrt nach Yangshuo, einer gemütlichen Kleinstadt mit Cafés, Restaurants und Geschäften, umgeben von einer atemberaubend schönen Landschaft mit den für diese Gegend so typischen Karstfelsen. Nachmittags lernen Sie während eines Kochkurses (zusammen mit anderen Teilnehmern) wie lokale Speisen zubereitet werden. Natürlich geniessen Sie danach die selbst gemachten Gerichte bei einem gemütlichen Abendessen.
3. Tag Yangshuo (F, M)
Während einer gemächlichen Fahrt auf dem Bambusfloss schweift Ihr Blick über ungewöhnliche Felsformationen, Bambus gesäumte Ufer und Fischer in ihren kleinen Booten – überall lauern Fotosujets! Nachmittags unternehmen Sie eine Velotour durch die schöne Landschaft und wandern dem Yulong Fluss entlang an Reisfeldern und Obstbäumen vorbei. Am Abend findet am Fluss die gigantische Show «Impression Liu Sanjie» mit über 600 Teilnehmern statt, die Sie nicht versäumen sollten (gegen Gebühr; zahlbar vor Ort) – bitte fragen Sie Ihre Reiseleitung.
4. Tag Yangshuo - Guilin - Hong Kong (F)
Im Laufe des Morgens erfolgt der Transfer im Auto zum Bahnhof von Guilin. Im Hochgeschwindigkeitszug reisen Sie auf der letzten Etappe dieser Rundreise in rund drei Stunden von Guilin nach Hong Kong und treffen dort am späteren Nachmittag im Bahnhof West Kowloon ein.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Erstklasshotels/best verfügbaren Hotels
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab Flughafen/Bahnhof Guilin bis Bahnhof Hong Kong
- Privattour mit eigener Reiseleitung (Sprache nach Wahl)
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Bahnfahrt in der bequemen «Soft Seat» Klasse
- Sämtliche Eintrittsgelder
Preise
4 Tage / 3 Nächte Preis auf Anfrage