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chinareisen

Reisterrassen & Bizarre Berglandschaften ab Guilin

In Longsheng glitzern die grössten zusammenhängenden Reisterrassen Chinas im Sonnenlicht, während in Yangshuos einzigartiger Karstkegellandschaft gemütliche Cafés zum Verweilen einladen. Südchina zeigt sich hier von seiner sanften, grünen Seite - eine wie gemalt wirkende Kulisse, ideal zum Wandern und Velofahren. Bei Begegnungen mit Dorfbewohnern eröffnen sich Einblicke in das Leben der Einheimischen und beim Kochkurs lernen Sie die Spezialitäten der Region aus erster Hand kennen. Zum Ausklang dieser Reise bringt Sie der Hochgeschwindigkeitszug direkt in das vibrierende Hong Kong.
Reisterrassen & Bizarre Berglandschaften ab Guilin
Preis auf Anfrage
ab Guilin bis Hong Kong
Highlights:
- Einblicke in den Dorfalltag
- Longshengs einmalige Reisterrassen
- Wandern in malerischer Umgebung
- Abendrot über den Reisfeldern
- Karstlandschaften von Yangshuo
- Verweilen in gemütlichen Cafés
- Besuch einer Teeplantage
- Lokale Spezialitäten kochen
- Bambusflossfahrt auf dem Yulong
- Wunderbare Fotosujets
- Entspannte Velotour im Grünen
- Im Schnellzug nach Hong Kong
Icon calendar 4 Tage / 3 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Guilin - Longsheng (M, A)

Die Autofahrt von Guilin nach Longsheng dauert rund 2 ½ Stun­den. Nach dem Spaziergang in einem Dorf der Zhuang Volksgruppe, wo Sie eine Brennerei und alte Wohn­häuser sehen, wandern Sie rund eine Stunde bergauf zu Ihrem Hotel in Ping An, einem Dorf inmitten der Reis­terras­sen gelegen, welche Sie am Nachmittag erkunden werden. Die in der Abendröte glitzernden Reis­felder entführen ­ei­nem in eine andere Welt, die zum ­träumen einlädt.

2. Tag Longsheng - Yangshuo (F, M, A)

Geniessen Sie die herrliche Panoramasicht auf die gepflegten Reisterrassen. Eine kurze Wanderung bringt Sie zurück zu Ihrem Fahrzeug. Von hier geht es in ca. 2 ½-stündiger Fahrt nach Yangshuo, einer gemütlichen Kleinstadt mit Cafés, Restaurants und Geschäften, umgeben von einer atem­be­raubend schönen Landschaft mit den für diese Gegend so typischen Karstfelsen. Nachmittags lernen Sie während eines Kochkurses (zusammen mit anderen Teil­nehmern) wie lokale Speisen zubereitet werden. Natür­lich geniessen Sie danach die selbst gemachten Gerichte bei einem gemütlichen Abend­essen.

3. Tag Yangshuo (F, M)

Während einer gemächlichen Fahrt auf dem Bambusfloss schweift Ihr Blick über ungewöhnliche Felsformationen, Bam­bus gesäumte Ufer und Fischer in ihren kleinen Booten – überall lauern Fotosujets! Nachmittags unternehmen Sie eine Velotour durch die schöne Landschaft und wandern dem Yulong Fluss entlang an Reisfeldern und Obst­­bäumen vorbei. Am Abend findet am Fluss die gigantische Show «Impression Liu Sanjie» mit über 600 Teilnehmern statt, die Sie nicht versäumen sollten (gegen Gebühr; zahlbar vor Ort) – bitte fragen Sie Ihre Reiseleitung.

4. Tag Yangshuo - Guilin - Hong Kong (F)

Im Laufe des Morgens erfolgt der Transfer im Auto zum Bahnhof von Guilin. Im Hochgeschwin­digkeitszug reisen Sie auf der letzten Etappe dieser Rundreise in rund drei Stunden von Guilin nach Hong Kong und treffen dort am späteren Nach­mittag im Bahnhof West Kowloon ein.

Im Preis inbegriffen:
  • Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Erstklasshotels/best verfügbaren Hotels
  • Reiseverlauf wie beschrieben, ab Flughafen/Bahnhof Guilin bis Bahnhof Hong Kong
  • Privattour mit eigener Reiseleitung (Sprache nach Wahl)
  • Mahlzeiten wie beschrieben
  • Bahnfahrt in der bequemen «Soft Seat» Klasse
  • Sämtliche Eintrittsgelder

Preise
4 Tage / 3 Nächte Preis auf Anfrage

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