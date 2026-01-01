Yunnans Süden - Landschaften wie gemalt ab Kunming

1 . Tag Kunming – Jianshui (M) Ihre Reise in den Süden Yunnans führt Sie zunächst zum geschichtsträchtigen Xiu Shan Berg bei Tonghai. Hier erwartet Sie ein eindrucksvolles Ensemble aus Tempeln und Pagoden verschiedener Dynastien, architektonische Schätze, die von der reichen kulturellen Vergangenheit der Region zeugen. Ihr Tagesziel ist die Stadt Jianshui, eine der ältesten Städte Südchinas und bekannt für ihre tief verwurzelte konfuzianische Tradition. Sie besichtigen den beeindruckenden Konfuzius Tempel, eine der bedeutendsten Anlagen ihrer Art in ganz China. Mit seinen malerischen Gärten, Tempeln und kunstvollen Pavillons ist er ein Ort voller Atmosphäre. Danach spazieren Sie durch das gut erhaltene Osttor der Stadt, ein prächtiges Relikt der einstigen Stadtmauer und besuchen den ehemaligen Wohnsitz der Familie Zhu aus der Qing Dynastie. Dieses traditionsreiche Anwesen mit seinen verschachtelten Innenhöfen, über zweihundert Zimmern, kunstvollen Holzschnitzereien, Gärten und der Aura vergangener Pracht ist ein architektonisches Juwel im Herzen der Altstadt.

2 . Tag Jianshui – Shengcun (F, M) Auf dem Weg nach Tuanshan sehen Sie die «Doppelte Drachenbrücke» aus der Qing Dynastie. Elegant spannt sie sich mit 18 Bögen über das einstige Flussbett. Im traditionellen Zhang-Dorf Tuanshan mit seinen gut erhaltenen Häusern und den kopfsteingepflasterten Gassen scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Seine Architektur erzählt Geschichten aus längst vergangenen Epochen. Am Nachmittag erreichen Sie die spektakulären Reisterrassen von Yuanyang - ein von Menschenhand geschaffenes Wunderwerk. Seit Generationen bebauen die Hani und Yi Völker die Hänge des Ailao Gebirges mit Terrassen, die wie Spiegel in der Sonne glitzern. Von einem Aussichtspunkt eröffnet sich Ihnen ein atemberaubender Blick auf diese eindrückliche Landschaft in der Nachmittagssonne.

3 . Tag Yuanyang Reisterrassen (F, M) Wer früh aufsteht, wird heute mit einem ganz besonderen Erlebnis belohnt: der Sonnenaufgang über den Reisterrassen von Yuanyang - ein Naturschauspiel voller Licht und Farben. Später am Tag erleben Sie dieses Meisterwerk während einer rund zweistündigen Wanderung noch einmal intensiv. Die Ausblicke auf die harmonisch geschwungenen Terrassen und die idyllisch gelegenen Dörfer sind einzigartig, genauso wie die unzähligen Fotomotive entlang des Weges.

4 . Tag Shengcun – Shilin – Kunming (F, M) Ihre Reise führt Sie nun wieder nordwärts, vorbei an abwechslungsreichen Landschaften, in Richtung Shilin. In dieser fruchtbaren Region wird hauptsächlich Tabak für die Zigarettenproduktion angebaut, ein bedeutender Wirtschaftszweig in Yunnan. In Shilin erwartet Sie eines der grössten Naturphänomene Yunnans: der Steinwald, der über Jahrtausende hinweg durch Regen und Erosion geformt wurde. Die spitzen Felsen und bizarren Felsformationen schaffen ein faszinierendes steinernes Labyrinth. Am späteren Nachmittag, wenn die Hauptbesuchszeit dieser beliebten Sehenswürdigkeit vorüber ist, unternehmen Sie einen etwa 1½-stündigen Rundgang durch dieses beeindruckende Naturdenkmal, das an jeder Ecke neue Perspektiven und Fotomotive bietet. Gegen Abend kehren Sie nach Kunming zurück.