Märchenhaftes Südchina ab Shanghai
Märchenhaftes Südchina ab Shanghai
ab CHF 3460.– / pro Person
ab Shanghai bis Hong Kong
Highlights:
- Shanghai - futuristisch & traditionell
- Aussicht vom 632 m hohen Shanghai Tower
- Beeindruckende Zhangjiajie Sandsteinberge
- Nervenkitzel auf dem Tianmen Skywalk
- Durch Glasbrücke in die Schlucht blicken
- Antike Festungsstadt Fenghuang
- Wind- und Regenbrücke von Sanjiang
- Wandern in Longshengs Reisterrassen
- Traditionelles Dorfleben der Zhuang
- Kochkurs mit lokalen Spezialitäten
- Idyllische Flossfahrt auf dem Yulong Fluss
- Entspannte Velotour bei Yangshuo
11 Tage / 10 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Shanghai (M)
Auf einer ersten Besichtigung in der Millionenstadt besuchen Sie den Longhua Tempel, den ältesten und grössten Tempel Shanghais, den aus der Ming Dynastie stammenden 400 Jahre alten Yu Garten sowie das Trendviertel Tianzifang mit seinen vielen Restaurants und Cafés.
2. Tag Shanghai (F, M)
Nach einem Spaziergang auf der Uferpromenade «Bund» unternehmen Sie eine Bootsfahrt auf dem Huangpu Fluss und bestaunen dabei das Panorama auf die Skyline. Von einem der höchsten Gebäude der Welt, dem «Shanghai Tower», bietet sich bei gutem Wetter eine herrliche Sicht über die Stadt. Nachmittags bleibt Zeit zur freien Verfügung.
3. Tag Shanghai - Zhangjiajie (F, M)
Flug von Shanghai nach Zhangjiajie in der Provinz Hunan, Ihrem Ausgangspunkt um die Schönheiten der Natur in dieser Region mit ihren Bergen, Felsklippen, Schluchten und Parks zu entdecken. Die Landschaften beim Tianmen Berg sind eindrücklich und der Spaziergang auf dem «Sky Walk» mit Glasboden über dem Abgrund bleibt unvergesslich.
4. Tag Zhangjiajie (F, M)
Busfahrt ins Gebiet Yuanjiajie. Mit dem spektakulären Bailong Lift gelangen Sie der steilen Felsklippe entlang auf die Aussichtsebene. Die märchenhafte Landschaft mit bizarren Felstürmen diente als Inspiration für den Film «Avatar». Sie besuchen weitere landschaftliche Sehenswürdigkeiten mit klingenden Namen wie die «Erste Brücke der Welt», der «Hintere Garten» und der «Halleluja Berg». Mit dem Elektrobus gelangen Sie ins Gebiet Tianzi Shan und besichtigen anschliessend im Elektrozug die «Zehn Meilen Galerie».
5. Tag Zhangjiajie (F, M)
Heute ist Nervenkitzel angesagt: die Zhangjiajie Grand Canyon Glasbrücke spannt mit 430 m Länge über eine 300 m tiefe Schlucht. Es ist die weltweit längste und höchste Glasbrücke. Nach dem Besuch dieses Superlativs unternehmen Sie am Nachmittag eine Bootsfahrt auf dem Baofeng See.
6. Tag Zhangjiajie - Fenghuang (F, M)
Fenghuang ist eine altertümliche Stadt mit traditionellen Häusern, die ans Ufer Tuo Jiang Flusses gebaut wurden. Die Stadt der Tujia und Miao Minderheiten wirkt mit ihren Pfahlbauten, Brücken und der Stadtmauer wie aus einer anderen, längst vergangenen Zeit. Die Reise nach Fenghuang dauert rund 3 ½ Stunden, danach bleibt ausreichend Zeit um die Sehenswürdigkeiten der Stadt zu besichtigen.
7. Tag Fenghuang - Sanjiang (F, M)
Nach 3 ½ Stunden Fahrt treffen Sie in Sanjiang im Siedlungsgebiet der Dong Minderheit ein. Ein Wahrzeichen dieser Gegend ist die «Wind- und Regenbrücke». Beim Besuch eines Dorfes der Dong erhalten Sie Einblicke in deren Alltag.
8. Tag Sanjiang - Longsheng (F, M)
Die Reise nach Longsheng dauert rund zwei Stunden. Diese Region ist bekannt für ihre Reisterrassen, welche zu den grössten zusammenhängenden ihrer Art zählen. Eine kurze Wanderung in der eindrücklichen Reisterrassenlandschaft bringt Ihnen die malerische Schönheit dieser Gegend näher.
9. Tag Longsheng - Yangshuo (F, M, A)
Eine kurze Wanderung bringt Sie zurück zu Ihrem Fahrzeug, von hier geht es in rund 2 ½-stündiger Fahrt nach Yangshuo, einer gemütlichen Kleinstadt mit Cafés, Restaurants und Geschäften, umgeben von einer atemberaubend schönen Landschaft mit den für diese Gegend so typischen Karstfelsen. Am Nachmittag lernen Sie während eines Kochkurses (zusammen mit anderen Teilnehmern) wie lokale Speisen zubereitet werden. Natürlich geniessen Sie danach die selbst gemachten Gerichte bei einem gemütlichen Abendessen.
10. Tag Yangshuo (F, M)
Während einer Fahrt auf dem Bambusfloss schweift Ihr Blick über ungewöhnliche Felsformationen, Bambus gesäumte Ufer und Fischer in ihren kleinen Booten. Nachmittags unternehmen Sie eine Velotour durch die pittoreske Landschaft und wandern dem Yulong Fluss entlang an den Reisfeldern vorbei.
11. Tag Yangshuo - Guangzhou - Hong Kong (F, M)
Im Schnellzug reisen Sie in knapp 2 ½ Stunden von Yangshuo nach Guangzhou und besichtigen dort die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Nach zwei weiteren Stunden Zugfahrt treffen Sie abends in Hong Kongs Hung Hom Bahnhof in Kowloon ein.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Mittel- & Erstklasshotels
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab Flughafen Shanghai bis Bahnhof Hong Kong
- Privattour mit eigener, Englisch sprechender Reiseleitung
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Bahnfahrt in der bequemen «Soft Seat» Klasse
- Inlandflug in Economy Class
- Sämtliche Eintrittsgelder
Preise
11 Tage / 10 Nächte ab CHF 3460.– / pro Person