Höhepunkte Yunnans ab Kunming

1 . Tag Kunming (A) Willkommen in der «Stadt des ewigen Frühlings»! Nach Ihrer Ankunft in Kunming werden Sie am Flughafen empfangen und in Ihr Hotel begleitet. Im Laufe des Nachmittags unternehmen Sie mit Ihrer Reiseleitung einen kurzen Stadtspaziergang und stimmen sich anschliessend in einem Spezialitätenrestaurant bei einem feinen Abendessen aus der Yunnan Küche genussvoll auf Ihre Reise ein.

2 . Tag Kunming – Dali (F, M) Sie werden zum Bahnhof von Kunming gefahren und besteigen den Schnellzug für die rund zweistündige Fahrt nach Dali. Die Stadt befindet sich am westlichen Ufer des idyllischen Erhai Sees am Fusse des über 4’000 m hohen Cang Gebirgszuges. Einst war die Stadt das Machtzentrum des Nanzhao- und später des Dali-Königreichs, bevor sie im 13. Jahrhundert von den Mongolen erobert wurde. Heute ist sie nicht nur ein kulturelles Juwel, sondern auch das Zentrum der Bai Minderheit, die für ihr kunstvolles Handwerk und ihre traditionsreiche Lebensweise bekannt ist. Während eines Spaziergangs lernen Sie die hübsche Altstadt mit ihren historischen Gassen kennen, besuchen den Markt, die katholische Kirche im Bai-Stil sowie die ehemaligen Stadttore. Zum Abschluss statten Sie dem Wahrzeichen Dalis, dem «Drei Pagoden Tempel» aus dem 9. Jahrhundert einen Besuch ab.

3 . Tag Dali – Shaxi (F, M) Heute führt Ihre Reise ins Shaxi Tal, eine Region voller Geschichte und malerischer Landschaften. Unterwegs legen Sie einen Halt in Xizhou ein, einem charmanten Dorf, das mit seiner beeindruckenden Bai Architektur begeistert. Bei einem Rundgang durch die Altstadt tauchen Sie in das authentische Alltagsleben der Bai Minderheit ein, schlendern über den lebhaften Markt und besuchen die ehemalige Residenz der Familie Yan, ein kunstvolles Holzhaus erbaut um das Jahr 1900, das die reiche Vergangenheit der Region widerspiegelt. Shaxi war einst eine bedeutende Handelsstation entlang der legendären «Tee & Pferde Route», einem Ausläufer der südlichen Seidenstrasse, über die bereits vor mehr als tausend Jahren hauptsächlich tibetische Pferde gegen Tee aus Yunnan getauscht wurden. Das Dorf Sideng gilt dank eines Restaurierungsprojekts der Technischen Hochschule Zürich in den 1990er-Jahren als Musterbeispiel eines ursprünglichen Bai Dorfes und begeistert mit seiner authentischen Atmosphäre. Am nahegelegenen Shizhong Berg sind zahlreiche Tempel, Pavillons sowie über 1’300 Jahre alte Felszeichnungen zu sehen, welche von der aus Tibet kommenden frühen Verbreitung des Mahayana Buddhismus in Yunnan zeugen. Eine entspannte, etwa 1½-stündige Wanderung führt Sie entlang eines Abschnitts der historischen «Tee & Pferde Route» nach Shaxi.

4 . Tag Shaxi – Lijiang (F, M) Durch anmutige Landschaften setzen Sie Ihre Reise in Richtung Lijiang fort. Unterwegs besuchen Sie das idyllische Dorf Yuhu, das mit seinen traditionellen Steinhäusern einen ganz besonderen Reiz ausstrahlt. Hier lebte der berühmte österreichisch-amerikanische Botaniker und Entdecker Joseph Rock von 1922 bis 1949. In seinem ehemaligen Wohnhaus gibt ein kleines Museum spannende Einblicke in sein Wirken und seine Faszination für die Kultur und Natur Yunnans. Anschliessend Weiterfahrt nach Lijiang. Die Stadt auf 2’400 m ü. M. liegt eingebettet im fruchtbaren Tal am Fusse des majestätischen «Jade Drachen Berges», dessen zwölf schneebedeckte Gipfel der Szenerie ein beinahe alpines Flair verleihen. Wenn es die Zeit erlaubt, begeben Sie sich auf eine erste Erkundungstour durch die bezaubernde Altstadt. Ihre auf den ersten Blick labyrinthischen Gassen, gesäumt von kunstvollen Holzhäusern und durchzogen von malerischen Kanälen, versprühen einen besonderen Charme und laden zum Entdecken und Verweilen ein.

5 . Tag Lijiang (F, M) Am Morgen, noch vor dem grossen Besucheransturm, begeben Sie sich auf einen stimmungsvollen Rundgang durch die verwinkelten Gassen der Altstadt von Lijiang. 1996 durch ein Erdbeben fast vollständig zerstört, wurde Lijiang nach dem Wiederaufbau auf die Liste des Unesco Weltkulturerbes aufgenommen. Im Anschluss erwartet Sie der Besuch des idyllischen Parks «Teich des schwarzen Drachens» mit seinen kunstvollen Pavillons und Brücken. An klaren Tagen spiegelt sich der imposante «Jade Drachen Berg» malerisch im Wasser. Der restliche Tag steht Ihnen zur freien Verfügung, um die Altstadt von Lijiang nach Ihren Wünschen zu erkunden.



Fakultativ (buch- und zahlbar vor Ort): Am Abend haben Sie die Möglichkeit, ein traditionelles Naxi Musikkonzert zu besuchen. Die melancholischen Klänge dieser jahrhundertealten Musiktradition entführen Sie in eine andere Zeit und lassen den Tag auf besondere Weise ausklingen.

6 . Tag Lijiang – Shangri-La (Zhongdian) (F, M) Ihre heutige Reiseetappe führt Sie vorbei an stetig wechselnden Landschaften durch eine der spektakulärsten Regionen Yunnans bis hoch hinauf auf das östliche Tibetische Plateau. Zu Beginn folgen Sie dem Yangtze Tal nach Shigu. Hier vollzieht der mächtige Fluss aus dem Norden kommend eine scharfe 180 Grad Wende, um fast parallel wieder in die entgegengesetzte Richtung nach Norden zu fliessen. Danach folgt ein Abstecher in die imposante «Tigersprung Schlucht», einem der tiefsten Canyons der Welt. An manchen Stellen ist sie nur 15 Meter breit und doch drängen sich hier mit unglaublicher Wucht die Wassermassen des Yangtze Flusses hindurch, begleitet von einem tosenden Konzert der Natur. Der Legende nach soll ein Tiger hier einst über die Schlucht gesprungen sein, um seinen Jägern zu entkommen. Während einer rund 2½ bis 3-stündigen, einfachen Wanderung geniessen Sie die Schönheit der Schlucht und werden mit herrlichen Ausblicken auf das Bergpanorama und den Yangtze Fluss tief unten im Tal belohnt. Für Gäste, die nicht wandern möchten, kann ein Alternativprogramm organisiert werden. Gegen Abend treffen Sie in Shangri-La (Zhongdian), dem Tor zum tibetischen Hochland, ein.

7 . Tag Shangri-La (Zhongdian) (F, A) Auf 3’200 Metern Höhe, eingebettet in die weiten Landschaften des östlichen Tibetischen Plateaus, liegt Zhongdian, das heute den klangvollen Namen «Shangri-La» trägt. Ein Ort, an dem sich Traditionen und Spiritualität inmitten einer atemberaubenden Natur vereinen. Die ethnische und kulturelle Vielfalt der Region spiegelt sich auch in den freundlichen Gesichtern der hier lebenden Menschen wider: Tibeter, Han, Naxi, Yi und Bai, jede Gemeinschaft mit ihren eigenen Traditionen. Gemütlich spazieren Sie durch die Altstadt mit ihren kleinen Läden und Teestuben und hoch zum «Schildkrötenberg», wo sich eine der grössten drehbaren Gebetsmühlen der Welt befindet. Wer dreimal im Uhrzeigersinn an ihr dreht, soll sein Karma verbessern und Glück für die Zukunft sammeln. Höhepunkt des Tages ist der Besuch des über dreihundertjährigen Ganden Sumtseling Gompa Klosters, dem grössten tibetischen Kloster Yunnans, welches im 17. Jahrhundert vom 5. Dalai Lama eingeweiht wurde. Nach etwas Zeit zur freien Verfügung lassen Sie den Tag bei einem tibetischen Abendessen ausklingen. Ein perfekter Abschluss für einen unvergesslichen Tag in «Shangri-La».

8 . Tag Shangri-La (Zhongdian) (F) Mit dem Transfer zum Flughafen geht diese Reise zu Ende und Sie verabschieden sich mit vielen unvergesslichen Eindrücken von Shangri-La und der bezaubernden Provinz Yunnan.