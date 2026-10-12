Rosewood Hong Kong
Hong Kong
Beschreibung
Einleitung
In der 6. Etage liegt der Wellnessbereich «Asaya». Herzstück ist der 25 m Infinity-Pool unter freiem Himmel, von dessen begrünter Terrasse sich der Blick über den Victoria Hafen öffnet. Im «Asaya Spa by Guerlain» verbinden die Behandlungen der Pariser Luxusmarke traditionelle Massagetechniken mit modernen Methoden, zum Entspannen stehen danach Sauna, Dampfbad und Whirlpool bereit. Ergänzt wird das Angebot durch ein Fitness mit Yoga- und Fitnesskursen sowie einen Haarsalon von Rossano Ferretti. Wer sich für Kunst interessiert, entdeckt bei einer Führung mit Kunstexperten die hochkarätige Sammlung mit Skulpturen und Gemälden international bekannter Künstler, die sich durch das ganze Haus zieht.
Lage
Das Hotel liegt im Kunst- und Designviertel Victoria Dockside direkt an der Uferpromenade von Kowloon, mit der Avenue of Stars und der Skyline von Hong Kong Island vor der Tür. Gleich nebenan lädt das Kunst- und Einkaufszentrum «K11 Musea» zum Stöbern ein. Das Hotel ist direkt mit der MTR Station «East Tsim Sha Tsui» verbunden, den Hochgeschwindigkeitsbahnhof «Hong Kong West Kowloon» erreicht man in 10 Fahrminuten. Der internationale Flughafen ist 35 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Mit zehn Restaurants und Bars ist das Haus eine kulinarische Adresse für sich. Gleich zwei Restaurants sind mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet: «The Legacy House» mit Blick auf den Victoria Hafen widmet sich der feinen kantonesischen Küche, das «CHAAT» interpretiert indische Strassenküche und traditionelle Hausmannskost auf raffinierte Weise. Deftiger geht es im «HENRY» zu, wo Holzofen und Holzkohlegrill den Ton angeben und trocken gereiftes Fleisch sowie hausgemachte Würste serviert werden.
Unkomplizierter sind das «Marmo Bistro» mit französischen Klassikern, das «Bayfare Social» mit Tapas und Paella und das «BluHouse», wo es Pizza, Pasta und Gelato gibt. Ganz im Zeichen Hong Kongs steht das «Holt’s Café», das die Gerichte der traditionellen Hong Konger Cafés modern interpretiert und dazu erlesene Tees serviert. Für eine Pause zwischendurch bietet sich der Afternoon Tea im «The Butterfly Room» an.
Ausklingen lässt sich der Abend im «DarkSide» bei seltenen Spirituosen und Livejazz oder in der «Bar Camillo», einer Cocktailbar vom Team der renommierten Bar Leone, die an ein italienisches Wohnzimmer der 1970er Jahre erinnert.
Zimmer
Die 413 Zimmer und Suiten erinnern mit ausgewählten Kunstobjekten, warmen Materialien und einem begehbaren Kleiderschrank eher an eine elegante Stadtwohnung als an ein Hotelzimmer. Die Zimmer sind mit Klimaanlage, Fernseher, Minibar, Nespresso-Kaffeemaschine, Safe sowie Föhn ausgestattet. Ihre Marmorbäder verfügen über eine freistehende Badewanne, zwei Duschen und Doppelwaschbecken.
Kowloon Peak View: 53 m² gross, mit Blick über Kowloon.
Harbour View: Gleich gross und gleiche Ausstattung, jedoch mit Blick auf den Victoria Hafen.
Club Premier Harbour View: Gleich gross und gleiche Ausstattung, jedoch mit Panoramablick auf den Victoria Hafen und Zugang zur Club Lounge «Manor Club».
Kowloon Peak View: 53 m² gross, mit Blick über Kowloon.
Harbour View: Gleich gross und gleiche Ausstattung, jedoch mit Blick auf den Victoria Hafen.
Club Premier Harbour View: Gleich gross und gleiche Ausstattung, jedoch mit Panoramablick auf den Victoria Hafen und Zugang zur Club Lounge «Manor Club».
ab CHF 343.– / pro Person
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