Mit zehn Restaurants und Bars ist das Haus eine kulinarische Adresse für sich. Gleich zwei Restaurants sind mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet: «The Legacy House» mit Blick auf den Victoria Hafen widmet sich der feinen kantonesischen Küche, das «CHAAT» interpretiert indische Strassenküche und traditionelle Hausmannskost auf raffinierte Weise. Deftiger geht es im «HENRY» zu, wo Holzofen und Holzkohlegrill den Ton angeben und trocken gereiftes Fleisch sowie hausgemachte Würste serviert werden.

Unkomplizierter sind das «Marmo Bistro» mit französischen Klassikern, das «Bayfare Social» mit Tapas und Paella und das «BluHouse», wo es Pizza, Pasta und Gelato gibt. Ganz im Zeichen Hong Kongs steht das «Holt’s Café», das die Gerichte der traditionellen Hong Konger Cafés modern interpretiert und dazu erlesene Tees serviert. Für eine Pause zwischendurch bietet sich der Afternoon Tea im «The Butterfly Room» an.

Ausklingen lässt sich der Abend im «DarkSide» bei seltenen Spirituosen und Livejazz oder in der «Bar Camillo», einer Cocktailbar vom Team der renommierten Bar Leone, die an ein italienisches Wohnzimmer der 1970er Jahre erinnert.