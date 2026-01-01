Der unbekannte Osten ab Ulan Bator

1 . Tag Gun Galuut Sie verlassen Ulan Bator und fahren Richtung Gun Galuut. Unterwegs besuchen Sie einen Komplex, welcher den Lebensstil und die Kultur Mongoliens aus dem 13. Jahrhundert zeigt. Das Naturreservat Gun Galuut bietet auf einer relativ kleinen Fläche ein vielfältiges Ökosystem. Sie haben Zeit für Vogelbeobachtungen. (M, A)

2 . Tag Khar Zurkhnii Khukh Nuur Weiterreise zum See Khar Zurkhnii Khukh Nuur, wo Sie mehr über Dschingis Khan erfahren werden. Denn hier wurde Temuujin, wie er als Kind hiess, der Titel Dschingis Khan gegeben. (F, M, A)

3 . Tag Kloster Baldan Bereeven Sie besuchen das tibetisch-buddhistische Kloster Baldan Bereeven. Dieses hatte seine Glanzzeit in der Mitte des 19. Jahrhunderts, als es bis zu 8'000 Mönche unterbrachte. 1937 wurde der Komplex jedoch zerstört. In der Zwischenzeit wurden drei der Tempel restauriert und auf dem Gelände befinden sich die Überreste von fast 50 Tempeln, Stupas und anderen religiösen Bauten. Im Tal des Berges Daichin besuchen Sie zudem die Uglugch Mauer. (F, M, A)

4 . Tag Choibalsan Mit Choibalsan besuchen Sie heute die viertgrösste Stadt der Mongolei. Nach Ihrer Ankunft besichtigen Sie ein lokales Museum. (F, M, A)

5 . Tag See Buir Geniessen Sie heute die schöne Landschaft am See Buir, welcher an der Grenze zu China liegt. (F, M, A)

6 . Tag Ikh Burkhant Vom See Buir aus unternehmen Sie einen Tagesausflug. Als Erstes besuchen Sie den Ikh Burkhant Komplex. Hier können Sie verschiedene Buddha-Statuen besichtigen. Thema des heutigen Ausfluges ist zudem die Schlacht am Chalchin Gol von 1939. Der japanisch-sowjetische Grenzkonflikt war die Folge des Versuchs Japans, die Grenzen weiter nach Norden auszudehnen. (F, M, A)

7 . Tag Lokale Bevölkerung Bevor Sie zurück nach Choibalsan fahren, besuchen Sie eine lokale Familie. Hier bietet sich Ihnen die Möglichkeit eines Kamelrittes. (F, M, A)

8 . Tag Choibalsan Am Vormittag haben Sie noch etwas Zeit die Stadt auf eigene Faust zu entdecken. Anschliessend nehmen Sie den Flug zurück in die mongolische Hauptstadt. (F, M)

9 . Tag Rück- oder Weiterreise Transfer zum Flughafen und individuelle

Weiter- oder Rückreise in die Schweiz.