Einzigartige Hongkong Reisen

Natürliche Begebenheiten wie die Lage zwischen sattgrünen Bergen und ein malerischer Seehafen, machen Hongkong zu einer der attraktivsten Städte weltweit. Vom über 550 Meter hohen Victoria Peak aus haben Sie die beste Aussicht auf das Südchinesische Meer und auf die zahlreichen Wolkenkratzer Hongkongs. Am besten erreichen Sie die Spitze mit der historischen Strassenbahn. Glanz und Glamour erwartet die Besucher des Hongkonger Hafens. Hier liegen die Luxusyachten so mancher Stars vor Anker. Mehr über Ihre Ferien in der chinesischen Sonderverwaltungszone erfahren Sie von unseren Hongkong-Spezialisten.