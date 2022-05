Tauchen auf den Philippinen

Ein Ausflug ins Paradies

Wenn Sie vor den Philippinen tauchen, sollten Sie die Insel Palawan und die Inselgruppe der Visayas besuchen. In diesem Gebiet der Philippinen können Sie nicht nur so traumhafte Orte wie Moalboal und El Nido besuchen, sondern auch die schöne Insel Malapascua. Eine weitere Region, deren Besuch sich auf jeden Fall lohnt, ist Bicol. Aber auch der Apo Reef und Coron Naturpark, hat ebenso wie das Romblon Archipel so einiges zu bieten. Wracktaucher hingegen finden ihr bevorzugtes Tauchrevier in der Coron Bay, wo ein imposanter Schiffsfriedhof dafür sorgt, dass Träume wahr werden.