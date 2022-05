Kambodscha Reisen

Eindrucksvolle Tempelanlagen und schöne Landschaften

Ursprünglichkeit pur

Auch wenn Kambodscha in erster Linie für seine Tempelanlagen bekannt ist, sollten Sie sein Potenzial als Badeparadies nicht unterschätzen. Insbesondere die im Süden des Landes gelegene Stadt Sihanoukville ermöglicht Ihnen herrliche Badeferien und ist ein interessanter Ausgangspunkt für die Entdeckung traumhafter Buchten und Strände im Süden Kambodschas. Um das Land Kambodscha zu verstehen, ist auch ein Aufenthalt in der lebendigen und sehenswerten Hauptstadt Phnom Penh eine gute Idee. Denn von ihr aus erreichen Sie zum Beispiel sehr gut die Stadt Siem Reap im Norden des Landes, die als Tor zum Angkor Wat Tempel und dem See Tonle Sap gilt. Ein weiterer Ort in der Region rund um Angkor, den Sie besuchen sollten, ist der Tempel Banteay Srei, der als interessant gilt.

Kambodscha - ein Land der Gegensätze

Während im Norden des Landes die Überbleibsel einer faszinierenden Kultur die sehr interessante Geschichte Kambodschas eindrucksvoll unterstreichen, lockt der Süden mit atemberaubend schönen Stränden, an denen Sie eine abwechslungsreiche Zeit verbringen können. Die Strände Kambodschas überzeugen durch feinen Sand und kristallklares Wasser, weswegen Sie sich immer grösserer Beliebtheit erfreuen. Aus diesem Grund sind Kambodschas Hotels in den letzten Jahren immer luxuriöser geworden. Dies gilt vor allem für Häuser an der Küste Kambodschas und auf den beiden wunderschönen Inseln Koh Rong und Song Saa.