Burma Segeln

Burma Ferien - traumhafte Erlebnisse erwarten Sie

Im Bereich des Merqui Archipels zu segeln, ist ein Erlebnis, bei dem Sie im Einklang mit der Natur sind. Dieses fast unberührte Insel-Paradies, in dem nur sehr wenige Menschen leben, zeichnet sich dadurch aus, dass Sie vor allem im Bereich der dicht bewaldeten Hügel der einzelnen Inseln eine sehr interessante Tierwelt beobachten können. So gibt es in diesem Teil von Burma zum Beispiel Tiger, Wildschweine und Hirsche, die Sie oft von Ihrem Segelschiff aus sehen werden. Natürlich wimmelt es in diesem Tierparadies auch nur so vor Affen, die mit grossem Getöse jede Bewegung von ihnen begleiten.