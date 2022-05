Wichtige Burma Reisetipps

«Dies ist Burma», schrieb Rudyard Kipling einst. «Es wird ganz anders sein als jedes Land, von dem Sie wissen.» Erstaunlicherweise behält Myanmar, wie Burma seit 1989 auch genannt wird, mehr als ein Jahrhundert später den Einfluss, selbst erfahrenste Reisende zu überraschen und zu bewegen. Lassen Sie sich vom Wunder der Shwedagon Pagode in der Hauptstadt Yangon (ehemals Rangun) blenden. Sie ist die heiligste buddhistische Stätte im Land, weil man glaubt, dass sie Reliquien der vier früheren Buddhas der aktuellen kosmologischen Zeitrechnung enthält. Betrachten Sie die 4000 heiligen Stupas, die über die Ebenen von Bagan verstreut sind. Das moderne Burma zieht heute vor allem asiatische Investoren an, die hier Geschäft machen wollen. Moderne Reiseerleichterungen wie Mobilfunkabdeckung und Internetzugang sind mittlerweile in vielen Landesteilen üblich. Aber die wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen beschränken sich weitgehend auf grosse Städte und Ortschaften: Trotz aller kürzlichen Veränderungen bleibt Myanmar eine ländliche Nation mit traditionellen Werten. Sie werden Männern begegnen, die Wickelröcke tragen und Betelnüsse kauen. Frauen schützen wie vor hundert Jahren ihre Gesichtshaut mit einer natürlichen Sonnencreme aus Sandelholz. Fahrrad-Rikschas fahren noch immer auf den Strassen der Städte, während Pferd oder Ochsengespann übliche Verkehrsmittel auf dem Land sind. Wo immer Sie hinreisen, Sie werden überall Einheimischen begegnen, die humorvoll, sanft und wissbegierig sind. Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.