Ngwe Saung Reisen

Nicht zu Unrecht konnte sich der herrliche Strand von Ngwe Saung seinen Ruf als Geheimtipp bis heute bewahren. Der 14 Kilometer lange Strand beeindruckt durch seine blütenweisse Farbe und bietet Ihnen alles, was einen Traumstrand ausmacht. Egal, ob Sie es lieben, lange Strandspaziergänge zu unternehmen oder in kristallklarem Wasser baden möchten, der Strand von Ngwe Saung wird jedem Wunsch gerecht. Die dem Strand vorgelagerte Insel Bird Island ist ausserdem ein beliebtes Tauchrevier, wodurch die Region auch Taucher anzieht. Ansprechende Hotels und Resorts machen einen Aufenthalt in dieser Region von Burma zu einem wundervollen Erlebnis. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um Ngwe Saung kennenzulernen und seinen Zauber zu spüren!