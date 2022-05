Einzigartige Burma Gruppenreisen

Die Schönheiten und kulturellen Höhepunkte des „Goldenen Landes“ entdecken Sie am besten in Begleitung einer gut informierten, kompetenten Reiseleitung. Myanmar hat viel zu bieten: uralte, beeindruckende Pagoden, spektakuläre Landschaften, bunte Märkte, freundliche Menschen und dazu traumhafte Strände. Bei Myanmar Gruppenreisen erleben Sie das Land mit seiner kulturellen Vielfalt und können sich mit gleichgesinnten, interessierten Menschen austauschen – so wird es auf Ihrer Reise garantiert niemals langweilig. Unsere erfahrenen Burma Spezialisten kennen das Land meist aus eigener Erfahrung. Sie helfen Ihnen gern dabei, Ihre ganz persönliche, massgeschneiderte Gruppenreise zu finden.