Burma Badeferien

Myanmar - ein Ort zwischen Tradition und Moderne

Mit steigenden Besucherzahlen erweitert sich auch das Angebot an den Stränden von Burma. So gibt es an den grossen Stränden des Landes inzwischen Möglichkeiten Wassersport zu betreiben. Ein besonders schöner Strand, dessen Besuch Sie bei einem Aufenthalt in Burma unbedingt einplanen sollten, ist Ngwe Saung Beach in dessen Umfeld zahlreiche traditionelle Restaurants darauf warten von Ihnen besucht zu werden. Aber auch in der Nähe der Orte Chaungtha und Thandwe können Sie atemberaubend schöne Strände finden, die sich durch sehr viel Platz und eine herrliche Stimmung von anderen Stränden in Südostasien abheben.