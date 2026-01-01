The Chedi Al Bait, Sharjah
Sharjah
Beschreibung
Einleitung
Das Hotel liegt im historischen Stadtteil Sharjahs, wobei hier ein komplett restauriertes Viertel entsteht, welches längst vergangene Zeiten wieder aufleben lässt und Sie so in eine Welt von 1001 Nacht eintauchen lässt. Direkter Zugang zum Souk Al Arsah, dem ältesten im Betrieb befindlichen Souk in den VAE, 2 Restaurants ("The Restaurant" mit int. Küche und "The Arabic Restaurant" mit arab. Speisen), "The Cafe" (Kaffee- und Teespezialitäten), "The Ice Cream Shop" (klassisch produzierte "Dondurma"-Glacé), Schmuckgeschäft, Swimmingpool sowie gratis Eintritt zu den "Heart of Sharjah"-Museen.
Angebot
Spa mit 5 Behandlungsräumen und einem Hamam. Für weibliche Gästen steht ebenfalls ein Jacuzzi und Dampfbad zur Verfügung, für die männlichen Gäste die Sauna.
Zimmer
Die 53 Zimmer und Suiten im minimalistisch-arabischen Stil sind alle mit TV, Klimaanlage, Slipper, Fön, Bademantel, Safe, Dusche, Bidet und kostenfreier Minibar (keine alkoholische Getränke) ausgestattet. Unterschieden wird zwischen den Chedi Deluxe- (31-44 m2), den Chedi Grand- (45-55 m2), Al Bait Heritage Zimmern mit Patio (31-38 m2) sowie versch. Suite-Kategorien.
Gratis-Sport
Fitness-Center.
Preis auf Anfrage
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