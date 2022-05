Oman Reisen – Wüsten, Oasen & Meer

Oman-Highlights vom Spezialisten

Ein Märchen wie aus 1.001 Nacht

Während Ihrer Ferien im Oman wird dieses Märchen für Sie wahr: Das Sultanat verzaubert mit weiten Wüstenlandschaften, karibisch anmutenden, endlos langen, oft menschenleeren und unberührten Sandstränden, beeindruckenden Bergwelten und grünen Tälern, die nach der Regenzeit besonders üppig erscheinen. Alte Burgen und Ruinen entführen Sie in längst vergangene Zeiten. Das Sultanat blickt auf eine Geschichte von mehr als 5.000 Jahren Seehandel zurück, was man an den vielen historischen Handelshäfen noch heute erkennen kann. Wichtigstes Exportgut ist nach wie vor der Weihrauch. Schlendert man über die Souks, ist der Duft des kostbaren Räucherwerks auch dieser Tage noch überall präsent. Auch die Erholung wird für Sie nicht zu kurz kommen, denn zahlreiche, märchenhaft arabische Hotels im Oman warten nur darauf, ihre Gäste nach allen Regeln der Kunst zu verwöhnen. Die freundlichen Menschen, das hervorragende Essen und die allgemeine Ruhe und Beschaulichkeit des Landes machen Ihre Reise in den Oman zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Aktivitäten während Ihrer Ferien im Oman

Sie können im Oman vieles erleben: Offroad-Touren beispielsweise entführen Sie in die überwältigenden Gebirge des Omans. Auf Wüstensafaris erfahren Sie die endlosen Weiten und goldenen Dünen hautnah. Ein besonders authentisches Erlebnis bietet eine Übernachtung auf Beduinenart – sehen Sie abends der Wüstensonne beim Untergehen zu. Für Wasserratten bietet es sich an, in den klaren Gewässern des Omans zu tauchen oder zu schnorcheln. Keinesfalls entgehen lassen sollten Sie sich den Besuch eines Souks mit seinen herrlichen Düften nach exotischen Gewürzen. Im Oman ist die Besichtigung von Moscheen möglich, zum Beispiel in Muscat und Salala. Frauen verhüllen dabei Haare und Arme, Männer tragen lange Hosen und vorzugsweise kurzärmlige Hemden. Interessante Einblicke in die Geschichte der Region bietet das "Museum des Weihrauchlandes" in Salala in der Dhofar-Region. In der ehemaligen Hauptstadt des Omans haben Sie auch die Chance, den zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörigen, antiken Weihrauchhafen zu besichtigen.