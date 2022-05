Höhepunkte auf einer Jordanien Mietwagenrundreise

Zu den schönsten Destinationen gehören neben der Hauptstadt, Petra, dem Toten Meer und dem Wüstental historische und biblische Stätten. Hier befindet sich der Berg Nebo, eine der wichtigsten Orte für Christen und Juden. Das antike Jerash zeugt mit seinen historischen Baudenkmälern von der uralten Hochkultur. Der Badeort Aqaba am Roten Meer gilt als Taucherparadies.

Beispielroute

Ausgangspunkt einer Jordanien Rundreise im Mietwagen ist die quirlige Hauptstadt. Von dort erreichen Sie die antike Stadt Jerash. Auf dem kurvigen Kings Highway geht es Richtung Süden ins Wellnessparadies am Toten Meer. Anschliessend können Sie das in Stein gemeisselte Petra bestaunen und das Wüstental durchqueren. Lassen Sie Ihre Reise in Aqaba ausklingen lassen, bevor es auf dem Desert Highway zurück zum Ausgangsort geht.

Tipps für Mietwagenrundreisen durch Jordanien

In Jordanien reicht ein gültiger Schweizer Führerschein im Kreditkartenformat aus. Ein Mietwagen mit Allradantrieb ist empfehlenswert. Die beste Reisezeit ist im Frühling oder Herbst, da hier milde Temperaturen herrschen. Die Fernstrassen sind in gutem Zustand, Tankstellen und Rastplätze sind in regelmässigen Abständen vorhanden. Es gilt Rechtsverkehr. In den teilweise chaotischen Verhältnissen ist ein umsichtiger Fahrstil gefragt. Sprechen Sie unsere Spezialisten gerne an, um die passende Hotels in Jordanien für Sie zu finden.