Aqaba Reisen

Aqaba ist mit einem milden Klima das perfekte Reiseziel für Ihre Badeferien in Jordanien. Die Stadt befindet sich im Süden des Landes an der Küste des Roten Meeres. In unserem Angebot finden Sie luxuriöse Hotels und Resorts mit ausgedehnten Poolanlagen und eigenen Strandabschnitten. Lassen Sie sich von dem gastfreundlichen Personal mit internationaler und traditioneller arabischer Küche verwöhnen. Taucher und Schnorchler kommen beim Entdecken der artenreichen und bunt schillernden Unterwasserwelt voll auf ihre Kosten. Gerne unterbreiten unsere erfahrenen Jordanien Spezialisten ein individuelles Angebot für Ihre unvergessliche Reise nach Aqaba.